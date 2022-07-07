В Украине повысили пенсии: кому и сколько добавили

С 4 июля Пенсионный фонд Украины начал выплачивать гражданам новые повышенные выплаты. Благодаря июльскому перерасчету, которому предшествовало увеличение прожиточного минимума, пенсионные выплаты увеличились у 4,8 миллиона украинцев. В то же время средняя сумма повышения составила 45,40 грн.





В связи с установлением новой ставки прожиточного минимума на уровне 2027 грн повысились все виды выплат, которые зависят от этого показателя. В частности, минимальная и максимальная пенсии, а также ежемесячные доплаты за “лишний” стаж.

Выплаты украинским пенсионерам повысились так:

минимальная пенсия – с 1934 грн до 2027 грн, то есть на 93 грн;

максимальная пенсия – с 19340 грн до 20270 грн, на 930 грн;

доплата за стаж более 30/35 лет для женщин/мужчин – с 19,34 грн до 20,27 грн, на 93 коп.

Больше всего повезло получателям максимальной пенсии, ведь с 4 июля им начали платить почти на тысячу больше.Тем временем пенсионерам-минимальщикам похвастаться нечем, ведь им к сумму выплат добавили меньше сотни. Что уж говорить о гражданах преклонных лет, у которых нет и минимального страхового стажа. Некоторым из них назначили повышение всего в 10-20 грн.

В целом же выполнение плана по перерасчетам выплат является хорошим знаком. Даже несмотря на то, что в Украине идет война, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд сдерживают свои обещания и регулярно повышают пенсии. С начала полномасштабной войны в Украине было проведено уже два перерасчета пенсий – в марте и июле. Оба состоялись вовремя и именно в тех объемах, в которых обещали политики.

Стоит отметить, что стабильное увеличение выплат, несмотря ни на что, является немалой помощью пенсионерам. Из-за рекордной инфляции в 20% цены в украинских супермаркетах значительно повысились. Причем больше всего подорожали именно товары первой необходимости. Поэтому регулярное увеличение выплат и другие программы социальной помощи пожилым украинцам сейчас необходимы как никогда.