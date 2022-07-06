У ПриватБанку картковий курс зрівняли з готівковим: як це вплине на клієнтів

З 6 липня у державному ПриватБанку буде діяти ринковий курс валют для безготівкових операцій. Тобто конвертація за картками клієнтів буде здійснюватися за тим самим курсом, за яким банк зараз продає іноземну готівку.





У прес-службі Привату зазначили, що це рішення було прийняте у зв’язку із ринковою ситуацією, а також у відповідності до нормативних документів фінустанови. Таким чином банк має намір посприяти стабілізації ринку та підтримці його цілісності, а також захистити інтереси клієнтів.

Насамперед зміни торкнуться операцій переказу коштів у гривні з валютних карт (в межах України), зняття готівки та усіх типів валютних операцій з гривневими картами за кордоном. Всі ці операції власники карт ПриватБанку тепер будуть здійснювати за готівковим курсом, який станом на сьогодні становить 35,5 грн/дол.

Перш за все зміну курсу відчують на собі українські біженці, які продовжують отримувати зарплатню з України. Адже зі збільшенням карткового курсу на 3 грн, їхня покупна спроможність знизиться майже на 10%. З цієї ж причини не зрадіють змінам і любителі шопінгу в іноземних інтернет магазинах. Які за ті самі кошти тепер зможуть придбати значно менш товарів.

Та варто зазначити, що наявність в Україні трьох різних курсів – фіксованого, карткового та готівкового – вкрай негативно впливає на ринок. Тож перш ніж Національний банк відпустить курс на волю, валютний ринок України потрібно стабілізувати, наскільки це можливо в умовах війни.

Нагадаємо, що з 21 травня всі українські банки можуть самостійно встановлювати курс продажу готівкової валюти. На такий крок Національний банк пішов, щоб зрівняти умови для офіційних фінустанов та обмінників. Як згадане вище нововведення ПриватБанку, він був спрямований на стабілізацію готівкового ринку та зменшення курсових коливань.