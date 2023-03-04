В Украине от мобилизации освободят еще одну категорию мужчин

В Украине банковские инкассаторы имеют право на полную бронь от мобилизации. То есть их фактически уравняли в правах с председателями правлений финучреждений. Об этом говорится в приложении №56 распоряжения Кабмина №493-р от 18 марта 2015 года. В этом документе перечислены все категории банковских служащих, которых не могут призвать на службу в вооруженные силы даже во время общей мобилизации.

Неприкосновенность инкассаторов подтверждает также циркуляр Национального банка №56-0007/10/ДСК выпущенный 12 января 2023 года. Согласно этим двум документам инкассаторов относят к отдельной категории банковских служащих. Несмотря на то, что они не входят в управляющее звено финансовых учреждений, все равно подлежат бронированию наравне с председателями правлений банков.

Дело в том, что инкассаторы играют очень важную роль в деятельности банковских филиалов. А во время войны их работа приобрела еще большее значение. Ведь поддержка слаженной работы банковской инфраструктуры в условиях боевых действий – задача не из легких. В частности, в прифронтовых регионах инкассаторы ежедневно рискуют жизнью, чтобы украинцы могли своевременно получать свои зарплаты, пенсии и пользоваться рядом других банковских услуг.

Право на бронирование от мобилизации в Украине имеют все инкассаторы, независимо от того, работают они в центральных офисах или в маленьких региональных филиалах банков. Постановление о 100% бронировании распространяется на инкассаторов, старших инкассаторов и даже на инкассаторов-водителей.

Кроме того, банки имеют право забронировать от призыва всех работников своих служб безопасности и подразделений, занимающихся перевозкой ценностей. Причем право на бронь никоим образом не зависит от должности такого работника.

Напомним, что согласно обновленному порядку бронирования в Украине можно бронировать до 50% военнообязанных работников предприятий, которые являются критически важными для экономики страны. А в случае подтвержденной необходимости количество забронированных может даже превышать эту квоту.