Валюта завмерла: курс валют на 27 травня

Після стрімкого здорожчання на початку тижня, євро так само стрімко пішов на спад. На 27 травня Національний банк України встановив його курс на рівні 31 гривні та 31 копійки. Європейська валюта тримає свої позиції в порівнянні з середою.





Слідом за євро здешевшали і інші європейські валюти. Польський злотий 27 травня торгуватиметься на рівні 6 гривень та 79 копійок. За румунський лей проситимуть 6 гривень та та 33 копійки.

НБУ продовжує тримати долар. Курс американської валюти у п’ятницю, 27 травня, становитиме 29 гривень та 25 копійок.