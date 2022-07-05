Как узнать размер своей пенсии не выходя из дома: подробная инструкция

Пенсионный фонд Украины с помощью Портала электронных услуг позволяет пенсионерам в любой момент проверить размер собственных выплат. Кроме суммы пенсии сервис также предоставляет информацию о страховом стаже, виде пенсии, дате ее последнего начисления и т.д. Такая проверка занимает всего несколько минут и помогает украинцам получить все необходимые данные даже не выходя из дома.





Как узнать размер своей пенсии

Если вы достигли пенсионного возраста, и до сих пор не знаете, какая пенсия вам полагается и когда ждать первой выплаты, стоит воспользоваться Порталом электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно зайти на страницу Портала по адресу https://portal.pfu.gov.ua и авторизоваться.

Авторизацию на Портале электронных услуг можно пройти тремя способами:

При помощи логина и пароля. С использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Через встроенную систему электронной идентификации GOV.ID.

Чтобы получить логин и пароль для входа на Портал услуг, необходимо посетить свой филиал Пенсионного фонда с паспортом и индивидуальным налоговым номером (ИНН).

КЭП же можно получить в любом отделении Укрсиббанка, ПриватБанка, НБУ или даже в приложении «Дия».

После прохождения авторизации вы окажетесь в своем личном кабинете. Теперь нужно найти в меню в левой части экрана пункт «Моя пенсия» и выбрать его. В этом разделе содержится информация о сумме пенсии, ее виде, сроке, дате последней и последующей выплат, а также расписаны все составляющие вашей пенсии.

Как узнать сумму будущей пенсии

Даже если до пенсионного возраста вам еще далеко, узнать примерный размер будущих выплат можно уже сейчас. Для этого на Портале электронных услуг есть специальный Пенсионный калькулятор. Чтобы воспользоваться им нужно: