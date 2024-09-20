Павел Глоба опубликовал гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Астролог Павел Глоба рассказал о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 23 по 29 сентября.

Ритм жизни задает Солнце, находясь в Весах, в мягких энергиях Венеры. Основной посыл — это соблюдение баланса и равновесия. Светило побуждает к общению, культурной жизни, решению вопросов, связанных с партнерством, урегулированию споров и нахождению компромиссов.

Усиливается стремление к искусству и всему прекрасному. Меркурий находится в Весах, в лучах Солнца. Важно выражать свое мнение и проявлять интеллектуальные качества. Активное внимание направлено на учебу и новую информацию. Этот аспект наделяет солнцеречием, поэтому желание самовыразиться и примерить на себя образ оратора имеет все шансы проявиться самым блистательным образом.

Также становится больше перемещений и переговоров, расширяется список контактов. Благодаря поддержке Плутона, эти качества можно использовать, чтобы повлиять на других в нужном для вас ключе, суметь убедить оппонента в правильности именно вашей позиции. Хороший показатель для деловых отношений.

Способность быстро принимать решения и зрить в корень позволяет эффективно совершать сделки, заключать соглашения и приходить к договоренностям. Но влияние кармических показателей также ощущается. Лилит и Южный узел будут искушать соблазнами в сферах партнерства, коммуникации и красоты.

Приветы из прошлого и желание вернуть былое будет одолевать многих. Попробуйте установить канал с духом красоты и искусства — сходите на выставку, в театр или на концерт. И не забудьте пригласить любимого человека. Романтическое свидание обещает стать незабываемым. Ваш партнер оценит бурное проявление темперамента. Этому способствует и Венера, которая меняет легкую воздушную стихию Весов на страстную и мистическую энергию Скорпиона.

К тому же она напряжена Плутоном, хозяином этого знака. Это усиливает желание навязать свою волю и свой сценарий в отношениях супругам, компаньонам и в целом всем окружающим. Чувства напоминают бурлящий вулкан. Эмоции и страстные порывы побуждают превращаться в «охотников за противоположным полом» в поисках острых ощущений.

В четверг Меркурий присоединяется к миролюбивому пространству Весов и усиливает акцент на темах сотрудничества, обучения, восстановления справедливости. В СМИ появляется больше заметок о культурных и светских мероприятиях. Любая деятельность, связанная с социальным приложением ума и с социальной активностью, будет актуальна.

Плутон при взаимодействии с Меркурием посылает такие ситуации, где можно взять управление в свои руки, принимать волевые и смелые решения, завоевывать внимание аудитории. Юмор, шутка и даже сатира станут вашими полезными инструментами. Хорошие дни для начала обучения недоступным ранее областям знаний, посещения общественных и культурных мест, где можно пообщаться и завести новые связи. Усиливается предприимчивость и дипломатичность.

Это позволит провести встречи и переговоры с деловыми партнерами так, что все стороны останутся довольными. Удачно для решения юридических дел, консалтинга, проведения экспертиз, заказа дизайн-проектов. Будучи богом торговли, Меркурий поможет совершить выгодные покупки косметических средств по уходу за собой, предметы искусства и декора, красивую одежду и украшения, билеты на культурные мероприятия или обучающие тренинги.

Овен — гороскоп на неделю

Овны открыты для сотрудничества и плодотворных взаимоотношений. Да, тема партнерства настойчиво стучится в вашу дверь и способна оказать гармоничное и балансирующее влияние.

Вы легко завязываете серьезные и светские отношения, в том числе с противоположным полом. Именно на этот период запланируйте максимум общения, заключение договоров, консультации и культурные развлечения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, займитесь оздоровительными процедурами, дыхательными практиками, решением накопившихся бюрократических и деловых проблем. Вопросы работы и здоровья наиболее актуальны сейчас.

Высокая работоспособность, профессиональные и житейские навыки в совокупности со смекалкой окажут незаменимую помощь при трудоустройстве, подборе персонала или найме ремонтной бригады.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам время любить и развлекаться. Посетите зрелищные мероприятия, творческую мастерскую или найдите дело по душе. Сейчас вам нужно общество и поклонники, чтобы напитаться одобрением и похвалой.

Поэтому найдите возможность находится на виду — на сцене, подиуме, трибуне. А также устройте совместные спортивные игры с детьми и вспомните, как прекрасно быть беззаботным и радостным ребенком.

Рак — гороскоп на неделю

Раки — дом, милый дом. Эта музыка вашей души созвучна энергии Космоса. Привязанность к своей семье, выраженные качества домовладельца и гостеприимного хозяина создают в вашем жизненном пространстве атмосферу оазиса.

Можно привести в порядок свое жилье или заняться приусадебными работами. Неделя способствует приобретению акций, торговой точки, объектов недвижимости или земли, вещей домашнего назначения.

Лев — гороскоп на неделю

Львы легко вступают в диалог с окружающим миром. Вы сейчас — само совершенство в сфере налаживания коммуникаций. Переговоры с проблемными клиентами или создание новых деловых контактов запланируйте на данный интервал.

Ваши способности также найдут применение в литературе, психологии, журналистике. Посетите новые места. Там вы точно встретите интересных людей или новые увлечения.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, увеличение благосостояния повысит ваш оптимизм. К тому же вы и сами способны выгодно не только приобрести понравившеюся вещь, но и монетизировать свои таланты и способности.

Будучи реалистом и прагматиком, вы в состоянии решить материальные вопросы и обрести твердую имущественную базу. Успешны сделки по купле-продажи, основание ИП, а также возможно начало серьезных отношений.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, ваше приподнятое состояние способствует значительным личным достижениям, повышению энергетики и сделает вас еще более привлекательным в глазах окружающих.

Можно повысить физическую выносливость и улучшить внешние данные. Отличный момент для запуска нового дела, завоевания авторитета и проявления инициативы по всем точкам возможного роста.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, обратите внимание на духовное и творческое развитие. Вдохновение вас обязательно посетит в эти дни и укажет на жизненные ориентиры.

Посещение храма, искренняя молитва или другие доступные вам обращения к почитаемым силам окажут гармонизирующее влияние. Ваша способность быстро вникать в суть вещей поможет при изучении психологии, эзотерики, фармакологии.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, вам удастся добиться гораздо большего при поддержке единомышленников и дружественно настроенных людей. Идеи и мечты, возникающие в ходе коллективного сотворчества, воплощаются легче и эффективнее, к тому же, станут источником подпитки и силы. Позвольте другим людям оставаться при своем мнении и не торопитесь разрывать связи с инакомыслящими.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, вы долго и упорно трудились, а значит перспективы карьерного и социального роста обязательно появятся в вашем обозрении в этот период. Назначение на высокопоставленную должность или вручение заслуженной награды не обойдет вас стороной.

Благоприятный шанс для укрепления отношений с вышестоящими лицами, а также для решения хозяйственных, имущественных и финансовых вопросов.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, не упустите новые перспективы и возможности, которые готовы ворваться в ваше жизненное пространство. Не поддавайтесь унынию. Развивайтесь, путешествуйте, расширяйте кругозор.

Обратите внимание на сны — они могут оказаться пророческими. Ожидаем профессиональной рост, уважение коллег и уверенность в собственных силах, особенно для тех, кто занят творческой, издательской, научной и исследовательской деятельностью.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вашими приоритетами должны стать самосовершенствование, самоанализ и стремление понять свои скрытые мотивации и желания. Тогда позитивные изменения не заставят себя ждать.

Можно рассчитывать на получение реальной помощи от партнеров. Финансовые и банковские операции сулят выгоду. Хорошо в это время оформить медицинскую страховку и обезопасить себя от излишних трат на будущее.