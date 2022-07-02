Провал за провалом: для двох знаків зодіаку липень почнеться з невдач

Для двох знаків зодіакального кола липень почнеться вкрай невдало. Можна сказати, що в другий місяць літа вони увійдуть «не з тієї ноги». За словами астрологів, Левів та Водоліїв вже з перших днів липня будуть скрізь підстерігати усілякі небезпеки. Вони ані кроку не зможуть зробити спокійно, тож доведеться постійно бути насторожі.





Лев

Народжені під цим сузір’ям ризикують стати жертвами обставин на які жодним чином не зможуть вплинути. Вогняні Леви, які звикли завжди перемагати, цього разу відчують себе безпомічними кошенятами. Деякі представники знаку від безвиході можуть навіть впасти в депресію, що спричинить низку конфліктів у родині і на роботі.

Астрологи також попередили Левів у перший тиждень липня бути якомога обережнішими з грішми. Вони можуть натрапити на шахрая та втратити велику суму грошей. У стосунках із коханою людиною представникам знаку радять бути стриманими. Не варто виміщати на них злість за власні невдачі. Це може спричинити сварку, яка назавжди зіпсує стосунки у парі.

Водолій

Водоліям, як і Левам, варто пильнувати свої заощадження. Надто вже велика ймовірність стати жертвами обману та втратити геть усе. Прикрощі чекають на представників знаку й у професійній сфері. У перші дні липня вони можуть посваритися із начальником та поставити свою кар’єру під загрозу. Ще й колеги почнуть підливати масла у вогонь своїми плітками та намовляннями.

Що ж стосується особистого життя, тут астрологи радять Водоліям спробувати час від часу жертвувати своїми власними потребами. А натомість приділяти більше часу і уваги другій половинці. Уродженці знаку від природи егоїсти і часом навіть не розуміють, як сильно можуть образити кохану людину своєю звичною поведінкою.