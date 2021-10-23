В будинки українців почав надходити «розбавлений» газ: на ньому довше закипає вода

Останнім часом все більше українців помічає, що газ «вже не той». Він гірше нагріває страви під час приготування на плиті, а у духовці їжа не запікається, а просто тліє. Декотрі споживачі зауважили ще й не дуже приємний запах пального, якого раніше точно не було. Невже у «блакитне паливо» щось домішують? Чому так різко впала якість головного в країні енергоресурсу?





До зниження теплових характеристик газу, на думку експертів могло привести недостатнє очищення ресурсу. Зайві домішки суттєво зменшують калорійність пального, заразом знижуючи його якість.

«Фактично наші змішують український та російський газ, щоб зберегти принаймні видимість якості», – зазначив Олег Попенко, очільник Союзу споживачів компослуг.

Свій коментар експерт детально пояснив. Він розповів, що коли газ виходить з труби, у ньому міститься чимало домішок, пісок та інші забруднюючі речовини. Тому ресурс потрібно ретельно очистити. Якщо цей процес виконали добросовісно, то теплові якості газу будуть цілком відповідати стандартам, встановленим у Європі.

Та якщо очищення пального виконують як не будь, його якості серйозно страждають. Виглядає це точно так, як описують українці: газ ледве гріє, та має неприємний запах від спалювання домішок.

Цікаво, що собівартість такого недоочищеного пального є значно нижчою за ту ціну, до якої звикли українці. Та не зважаючи на «підміну» газу, платимо ми за нього по старому. Більше того, тарифи постійно підіймають через зростання вартості ресурсу на європейських ринках.

Наразі такі маневри владних органів, що відповідають за газопостачання населення, виглядають як нахабна спроба зекономити на споживачах. По факту нам підсовують неякісний газ за ціною якісного. Тож потрібно або знизити ціну на те, що ми отримуємо, або ж задовольнити право українців на якісний газ без домішок.