Некоторым украинцам не доходит пенсия: в ПФУ объяснили что делать

Украинская пенсионерка обратилась в Пенсионный фонд с жалобой. Женщина целый месяц ждала пенсии за июнь, но денег почему-то так и не получила. Об этом гражданка рассказала в комментарии на официальной Facebook-странице ПФУ.





Возмущенная женщина отметила, что свою пенсию обычно получает в почтовом отделении. Однако в июне никаких выплат на ее имя так и не поступило. В комментарии пенсионерка поинтересовалась у представителей ПФУ, получит ли она в июле сразу две пенсии, или ей придется обращаться в ведомство и выяснять, куда делись ее деньги.

В Пенсионном фонде на жалобу сразу же отреагировали и объяснили, что все средства для выплаты пенсий за июнь уже давно перечислили. Разве что проблема возникла уже на этапе выплаты, то есть что-то напутали работники «Укрпочты». Пенсионерке посоветовали обратиться за разъяснениями именно к почтовому оператору. При этом пострадавшую заверили, что не полученная ею пенсия за июнь будет включена в июльскую выплату.

Перерасчет пенсий в июле

С 1 июля украинским пенсионерам увеличили сумму пенсионных выплат. Перерасчет произошел в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2027 грн. Соответственно выросли все виды выплат, зависящие от этого показателя.

Таким образом, минимальная пенсия увеличилась до 2027 грн, то есть на 93 грн. В то же время пенсионерам, получающим максимальную пенсию, выплаты повысили на 930 грн. То есть их доход вырос до 20 270 грн. Кроме того за каждый год стажа, отработанного сверх нормы, пенсионерам теперь будут доплачивать по 20,27 грн ежемесячно, что на 93 коп больше, чем раньше.

Изменилась с 1 июля и сумма выплат, которую получают члены семей военных из-за потери кормильца. Сумма их пенсии выросла до 4054 грн, то есть на 186 грн.