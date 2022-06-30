Сказочное лето: в июле и августе представителям этих знаков можно будет только позавидовать

В июле и августе представителей трех знаков зодиака ждет целый ряд приятных сюрпризов. В самые жаркие летние месяцы они наконец-то найдут свое место под солнцем и смогут почувствовать себя абсолютно счастливыми.





По словам астрологов, везунчиками станут Тельцы, Львы и Скорпионы. В течение следующих двух месяцев сбудутся все их мечты.

Телец

Представителей в июле и августе будет переполнять энергия. У них появится безудержное желание работать и покорять новые карьерные вершины. И тельцам это непременно удастся. Особенно успешный период ждет их с 20 по 31 июля. В настоящее время уроженцев знака могут повысить, благодаря чему у них значительно увеличится зарплата. Одинокие же представители знака рискуют по уши влюбиться.

Лев

Львы в последующие два месяца будут чувствовать себя настоящим магнитом для денег. И речь здесь не только об увеличении дохода на основной работе. Представители знака найдут новые источники доходов, а некоторые даже получат неожиданные дивиденды из сделанных ранее инвестиций. Улучшение финансовой ситуации вдохновит Львов на воплощение своей давней мечты – романтического путешествия вдвоем с любимым человеком. Уроженцы знака прекрасно отдохнут, укрепят свои отношения и получат незабываемые впечатления.

Скорпион

К концу лета Скорпионам удастся претворить в жизнь почти все свои планы, касающиеся работы. Они наконец-то отважатся поговорить с начальником о повышении заработной платы. Если договориться так и не удастся, без колебаний уволятся и устроятся в более престижную компанию, в которой смогут оценить их таланты. Во второй половине августа Скорпионы отправятся в путешествие в страну, которую давно мечтали посетить. Эта поездка поможет представителям знака улучшить свои отношения со второй половинкой, а одиноким Скорпионам подарит встречу с любовью всей жизни.