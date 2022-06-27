Украинцам придется попрощаться с популярными продуктами: что исчезнет с полок магазинов

За последние несколько месяцев от военных действий в Украине пострадал целый ряд предприятий пищевой промышленности. Некоторые из них в результате обстрелов рашистов потеряли свои производственные мощности, другие остались на временно оккупированных врагом территориях. В этой связи их продукция исчезла с полок отечественных супермаркетов. Какие из любимых пищевых брендов украинцев сейчас недоступны и чем их заменили ритейлеры?





Среди самых популярных брендов, отсутствие которых заметил почти каждый потребитель – «Артемсоль», «Чумак» и «Сандора». Ведущий отечественный производитель соли «Артемсоль», производственные мощности которого находятся во временно оккупированной Донецкой области, прекратил поставки в большинство регионов Украины около месяца назад. Но отечественные ритейлеры быстро сообразили, чем заменить его продукцию. Сейчас украинцы могут приобрести в магазинах и на рынках соль с Дрогобыцкого завода, а также импортные морскую и гималайскую соли.

Перестали продавать в украинских торговых сетях и коньяки «Таврия». Это предприятие также осталось на захваченной врагом территории, но уже не в Донецкой, а в Херсонской области. Украинским ритейлерам не оставалось ничего другого, как заменить «Таврию» коньяками других украинских брендов, в частности «Tairovo», «Shabo», «Koblevo» и т.д.

В сложной ситуации оказалась и компания «Чумак», производившая свою продукцию в захваченной оккупантами Каховке. Заменить продукцию бренда пришлось не только магазинам, но и известным сетям пищевых заведений, например, McDonald’s и KFC. Теперь они добавляют в свои блюда кетчупы и майонезы от «Торчин», «Otma», «Кotlin» и т.д.

Исчезли с прилавков магазинов и другие популярные бренды:

«Сандора» – завод остался на захваченной врагом части Николаевской области;

«Мивина» – временно приостановила свою работу из-за обстрелов Харьковщины;

Тростянецкая шоколадная фабрика – была полностью уничтожена врагом во время наступления на Сумщине;

«Олком» – производственные мощности остались в оккупированном Мелитополе;

Бердянский мясокомбинат – находится в захваченном рашистами Бердянске.

Кроме ряда пищевых предприятий украинцы потеряли и часть сельскохозяйственной продукции. В частности, не удастся отечественному потребителю в этом году поесть херсонских арбузов и мелитопольской черешни.