Июльский перерасчет пенсий: министр Марченко рассказал, как изменятся доходы украинских пенсионеров

С 1 июля на Украине пройдет плановая индексация пенсий. Повышение выплат пожилым украинцам произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Как изменит перерасчет доходы отечественных пенсионеров, рассказал министр финансов Сергей Марченко.





Чиновник отметил, что рост прожиточного минимума до 2027 грн. означает, что, согласно закону, до этой же суммы необходимо повысить и минимальную пенсию. В целом же изменения коснутся всех выплат пенсионерам, напрямую зависящих от ставки прожиточного минимума, в том числе максимальной пенсия и доплаты на стаж сверх нормы.

Выплаты украинским пенсионерам с 1 июля изменятся следующим образом:

минимальная пенсия – увеличится до 2027 грн (на 93 грн);

максимальная пенсия – до 20270 грн (на 930 грн);

надбавка за сверхстаж – до 20,27 грн (на 0,93 грн) за каждый «лишний» отработанный год.

Следует отметить, что украинские пенсионеры до последнего не были уверены в способности властей провести обещанную индексацию. Ведь денег в бюджете сейчас крайне мало из-за увеличения расходов на армию и значительного сокращения налоговых поступлений.

Однако глава Министерства финансов заверил украинцев: сохранение социальных выплат и пенсий является приоритетом для правительства. Марченко рассказал, что в ведомстве делают все возможное, чтобы обеспечить финансирование социального сектора. Поэтому все запланированные Пенсионным фондом перерасчеты выплат непременно состоятся, даже несмотря на то, что в стране идет война.

Другой вопрос, что на фоне 20% инфляции обещанное в июле повышение выплат не слишком повлияет на финансовые возможности пенсионеров. Особенно это касается пожилых граждан, которые живут на минималку, ведь доплата для них будет составлять лишь 93 грн. Зато получателям максимальной пенсии точно не будет на что жаловаться. Их доходы вырастут на 930 грн, поэтому повышение уровня цен точно не заставит их отказывать себе в самом необходимом.