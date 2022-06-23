Особенности поступления на факультет дизайна в Польше

Польша привлекает многих иностранных абитуриентов, которые хотят получить качественное образование в университете. Это могут быть, как государственные, так и частные ВУЗы, предлагающие большой выбор востребованных специальностей.





Особым спросом пользуется факультет дизайна в Польше по изучению мультимедиа и современной компьютерной графики. Профессия графического дизайнера сегодня популярна, основана на продвижении бренда и разработке рекламной продукции.

В чем преимущества факультета графического дизайна?

На факультете дизайна в польских ВУЗах студентов учат разрабатывать рекламные материалы, применяя новейшее программное обеспечение. К главным преимуществам этого направления относят следующее:

редактирование и монтаж видеофильмов;

организация мультимедийных проектов;

проектирование веб-страниц;

создание анимаций;

обработка графических файлов и др.

Занятия проходят в комфортных современных аудиториях, в которых есть все необходимое компьютерное оборудование для создания рекламной продукции. Это поможет в дальнейшем воплощать в реальность собственные креативные задумки, чтобы создавать уникальные проекты.

В университете ВСБ в Гданьске можно поступить на факультет графического дизайна на стационар или учиться заочно, что позволит совместить обучение с работой. Стоимость фиксированная на весь срок, при этом платить можно разными способами на выбор: за семестр, год или полностью.

Диплом об окончании факультета дизайна и мультимедиа позволяет устроиться в компании, которые специализируются на маркетинге, продвижении бренда, рекламе товаров/услуг и др. Это востребованная профессия на современном рынке труда во всем мире.

Особенности поступления на факультет информатики в Польше

Еще одним популярным направлением в польских университетах ВСБ является информатика. Подробнее об условиях поступления можно узнать на сайте www.wsb.pl/informatika-informatyka и подать онлайн заявку на поступление.

После окончания факультета информатики в Хожуве выпускники получают диплом инженера. Учебная программа постоянно корректируется в соответствии с потребностями рынка труда. Учебный процесс проходит на польском или английском, поэтому иностранцам лучше предварительно посетить языковые курсы.

В рамках этого факультета есть такие специальности, как программирование, мультимедиа, компьютерные сети, тестер программного обеспечения и др. На курсе студентов учат как использовать информационные технологии для работы в компаниях, которые занимаются аналитической, управленческой деятельностью, планированием и прогнозированием.

Ежегодно в Польшу для получения высшего образования приезжает много иностранных абитуриентов, в том числе и из Украины. Диплом признается во многих странах по всему миру, что позволяет найти хорошую работу в международной компании не только в ЕС, но и за его пределами.