Отправить посылку по «Новой почте» теперь можно всего лишь за 1 грн: как это сделать

В компании «Новая почта» запустили еще один сервис. Теперь клиентам не придется идти в отделение, чтобы отправить посылку, ведь сделать это можно самостоятельно с помощью почтомата. Но самое приятное, что цена такой услуги составляет всего лишь 1 грн.





Сейчас время почтовый оператор проводит тестирование нового сервиса в Киеве. Но уже с 1 июля отправлять свои посылки по почтомату смогут жители всех регионов Украины.

Как отмечено в пресс-релизе компании, новый вид отправки стоит всего 1 грн, независимо от дальности доставки. Отправить таким образом можно посылку весом до 20 кг с одеждой, книгами, игрушками, косметикой, посудой и т.д. Однако есть определенные ограничения на содержание посылок. В частности запрещается отправлять по почтомату: документы и деньги, лекарства, животных, оружие, а также скоропортящиеся продукты.

Чтобы совершить отправку через почтомат, необходимо прежде всего обновить на своем смартфоне приложение «Новой почты» и создать в нем накладную. Посылку отправитель должен также собственноручно упаковать. А дальше:

прийти к указанному в накладной почтомату;

открыть накладную с помощью приложения и нажать на кнопку «Открыть ячейку»;

в эту ячейку положить свою посылку;

подтвердить в приложении оператора загрузку посылки;

закрыть ячейку.

Сразу после выполнения этой несложной процедуры менеджер компании получит сообщение о появлении в почтомате посылки и отправит за ней курьера. При заборе курьер проверит упаковку и может при необходимости перепаковать посылку. Также он прикрепит на отправление специальную маркировку, необходимую для его дальнейшего путешествия к месту назначения.

Напомним, что стоимость доставки отправлений в почтоматы «Новой почты» с 23 мая составляет всего 50 грн. Этот тариф фиксированный и не зависит ни от веса, ни от расстояния, которое преодолевает посылка на пути к получателю.