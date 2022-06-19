До перерасчета осталась неделя: кому из украинцев «светит» пенсия больше 20 тысяч гривен

Уже с 1 июля пенсии в Украине будут проиндексированы. Поскольку выплаты пенсионерам напрямую зависят от размера прожиточного минимума, его повышение сразу же повлияет на размер минимальной и максимальной пенсий. По той же причине увеличится и сумма надбавки за стаж, превышающий установленную норму.





Доходы украинских пенсионеров благодаря перерасчету возрастут следующим образом:

минимальная пенсия – с 1934 гривен до 2027 гривен (на 93 грн);

максимальная пенсия – с 19340 гривен до 20270 гривен (на 930 грн);

доплата за сверхстаж – с 19,34 гривен до 20,27 гривен (на 93 коп) за каждый «лишний» год.

Такое повышение нельзя назвать существенным, ведь минимальная пенсия возрастет меньше чем на сотню гривен. Больше повезло украинцам преклонных лет, которые до этого получали максимальную пенсию. Их доходы после перерасчета возрастут ощутимо – почти на тысячу гривен.

Единственным вопросом, который все еще тревожит отечественных пенсионеров, является способность государства провести июльскую индексацию. Ведь сейчас, во время войны, поступления в государственный бюджет сократились в несколько раз, а расходы – наоборот, безумно выросли. Поэтому украинцы задаются вполне понятным вопросом: “откуда государство возьмет деньги на повышение пенсий?”.

Однако в Пенсионном фонде и в Министерстве соцполитики в один голос заявляют, что пересчет состоится. В подтверждение своих слов государственные ведомства приводят пример мартовской индексации. Если удалось провести перерасчет пенсий тогда, в самом начале войны, то почему не выйдет сейчас. Тем более что бюджет Украины в последние месяцы периодически пополнялся за счет финансовой помощи от Евросоюза и США.

Но даже если индексация состоится, ожидать значительного повышения уровня жизни пенсионерам не стоит. Потребительская инфляция в Украине за последние месяцы достигла 20% и продолжает расти. Так что реальный размер пенсий, несмотря на все повышения, уменьшается с каждым днем.