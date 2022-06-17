Украинские банки повысили карточный курс доллара и евро: в НБУ объяснили причину

Ряд финансовых учреждений Украины на днях увеличил курс валют при оплате картой. Об этом стало известно из комментария пресс-службы Нацбанка. Почему же украинские банки приняли такое решение, даже несмотря на недавнее снятие ограничений на наличный курс? В НБУ объяснили причину.





Как отметили представители регулятора, увеличение курса для карточных операций связано с противодействием карточному туризму, который в последнее время приобрел большую популярность среди населения Украины. Люди выезжают за границу и снимают там валюту, пользуясь разницей между карточным и наличным курсами. Поэтому банки попытались уменьшить эту разницу, снизив привлекательность карточного туризма для своих клиентов.

С этой же целью 20 мая была уменьшена сумма наличных, которую украинцы могут снимать со своих гривневых карт за рубежом. Новый лимит установили на уровне 50 тыс. грн, то есть даже меньше 1,5 тыс. долларов.

Также в Национальном банке рассказали, что большинство украинских финучреждений повысили карточный курс на сумму до 1 грн/долл. Это тоже довольно легко объяснить. Отечественные банки сейчас больше чем когда-либо конкурируют за клиентов. Поэтому существенно повышая курс для расчета картой, они бы сильно рисковали.

В пресс-службе НБУ также добавили, что украинские беженцы, проживающие сейчас за рубежом, такое изменение курса почти не почувствуют. В то же время гораздо меньше граждан будут пытаться обмануть систему, чтобы разжиться долларами или евро. Ведь с учетом средств, потраченных на дорогу в Польшу или, например, Венгрию, они ничего не выиграют на разнице курса.

Напомним, что несмотря на снижение лимита на снятие наличных средств в других странах, украинские граждане могут беспрепятственно рассчитываться картой. То есть им не обязательно ограничивать себя только 50 тысяч гривен в месяц, так как лимита на карточные расчеты у украинских банков нет.