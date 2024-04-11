Українцям розповіли як їсти роли і худнути

Класичні суші з лососем, тунцем, гребінцем або ж роли макі дадуть змогу уникнути набору зайвої ваги порівняно з іншими варіантами. Про це виданню GSMinfo розповіла технолог Людмила Руденко.

“Ви не побачите в їхньому складі зайвих інгредієнтів і отримаєте по-справжньому корисну і збалансовану їжу. До речі, багато ресторанів готують роли макі у веганській варіації і замінюють рибу на овочі (наприклад, огірок, авокадо або солодкий перець)”, – сказала експерт.

Технологиня також порадила робити вибір на користь ролів з омлетом і яйцями. Вони є джерелом цінного білка і допомагають наситити організм протягом усього робочого дня.

Однак Руденко порекомендувала знайти альтернативу рису та обирати нешліфовані сорти крупи. Це, наприклад, бурий або чорний рис.

Вони корисніші, оскільки в них міститься більше складних вуглеводів. Крім того, рис і зовсім можна замінити на кіноа або зелену гречку.

Для начинки ж можна вибрати мікс з овочів і риби. Наприклад, можна взяти скибочки свіжої форелі або нарізаний слайсами гребінець.

Як овочі можна взяти броколі, огірок, селеру, солодкий перець, цибулю або салатне листя. М’який сир же може стати непоганою альтернативою вершковому сиру. Якщо ви збираєтеся схуднути до літа, то краще буде відмовитися, перш за все, від соєвого соусу.