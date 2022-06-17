Українські банки підвищили картковий кур долара та євро: в НБУ пояснили причину

Низка фінансових установ України днями збільшили курс валют при оплаті картою. Про це стало відомо із коментаря прес-служби Нацбанку. Чому ж українські банки прийняли таке рішення, навіть попри нещодавнє зняття обмежень на готівковий курс? У НБУ пояснили причину.





Як зазначили представники регулятора, збільшення курсу для карткових операцій пов’язане з протидією картковому туризму, що останнім часом набув великої популярності серед населення України. Люди виїздять за кордон та знімають там валюту, користуючись різницею між картковим і готівковим курсами. Тому банки зробили спробу зменшити цю різницю, знизивши привабливість карткового туризму для своїх клієнтів.

З цією ж метою 20 травня було зменшену суму готівки, яку українці можуть знімати з гривневих карт за кордоном. Новий ліміт встановили на рівні 50 тис. грн, тобто навіть менше ніж 1,5 тис. доларів.

Також у Національному банку розповіли, що більшість українських фінустанов підвищили картковий курс на суму до 1 грн/дол. Це також досить легко пояснити. Вітчизняні банки зараз більше ніж будь-коли конкурують за клієнтів. Тож суттєво підвищуючи курс для розрахунку картою, вони б сильно ризикували.

У прес-службі НБУ також додали, що для українських біженців, які зараз проживають за кордоном, така зміна курсу буде майже не відчутною. В той же час значно менше громадян намагатимуться обдурити систему, щоб розжитися доларами чи євро. Бо ж із врахуванням коштів, витрачених на дорогу до Польщі, чи наприклад Угорщини, вони нічого не виграють на різниці курсу.

Нагадаємо , що незважаючи на зниження ліміту на зняття готівки у інших країнах, українські громадяни можуть розраховуватися картою без жодних перешкод. Тобто їм не обов’язково обмежувати себе лише 50 тисячами гривень на місяць, адже ліміту на карткові розрахунки в українських банків немає.