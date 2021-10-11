Почему Monobank и Приватбанк блокирует счета украинцев

На сайте Министерства финансов начали появляться тревожные для многих украинцев сообщения. Клиенты Приватбанк и Монобанк сообщают о том, что происходит арест счетов с относительно большими суммами денег.





Для того чтобы собственный счет снова стал активным, граждане должны предоставить доказательства того, что деньги получены законно. Также обязательно должны быть уплачены налоги.

К таким случаям относится история молодой украинки (гражданке всего 21 год). Она открыла счет в Monobank, получила на него денежный перевод 50 000 гривен. После чего ей поступило сообщение от банка, в котором требовали объяснить, откуда поступили деньги. Для этого молодая женщина отправляла копии документов, заполняла заявления и ждала неделю. После чего ей отказали в разблокировании карты. Распорядиться собственными средствами она не имеет возможности.

В службе поддержки банка только объяснили, что анализируют ее ситуацию. Сколько это займет времени, достоверно неизвестно. Ее попросили ожидать результатов анализа.

Предприниматель и клиент Приватбанка сообщил об аналогичной ситуации, произошедшей с ним в начале октября. На его счету сейчас заморожены 400 000 гривен. Как объясняет «пострадавший», он имеет счет ФЛП, менеджер компании запросил у Приватбанка инвойсы на платежки. После этого ему заморозили счет. Когда начали выяснять в чем дело, было уже поздно, с предпринимателем разорвали все контракты. Сейчас он восстанавливает доступ к счетам. Банк извинился, взамен не предложил никакой компенсации.

Причиной таких событий стал финансовый мониторинг. К сожалению система работает несовершенно и в результате ошибок страдают все: физические и юридические лица. Но есть и странная “темная сторона” мониторинга, а именно то, что мошенники без проблем продолжают выводить свои средства, а среди пострадавших обычные граждане.