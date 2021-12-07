Астрологи назвали найгірших дружин по знаку зодіаку

На думку астрологів, дата народження і відповідно знак зодіаку надає значний вплив на характер людини. Одним жінкам уготовано стати хранительками сімейного вогнища та матерями, інші ж незалежні та норовливі. Астрологи склали рейтинг найгіршого подружжя за знаком зодіаку і розповіли, з ким доведеться не солодко в сімейних стосунках.





Близнюки

Жінок, народжених під цим знаком зодіаку, зірки «нагородили» непостійністю і навіть певною мірою вітряністю. Вони мають творчу натуру і схильні до акторської діяльності. Однак саме це часто і стає перепоною на шляху сімейного щастя. Астрологи кажуть, що представниці прекрасної статі цього знаку зодіаку не обтяжують себе вірністю та відданістю, вони люблять, коли ними захоплюються та із задоволенням фліртують та заводять інтрижки на стороні. При цьому вони добре знаються на людях, так що якщо «сходити наліво» збереться чоловік, про це стане відомо ще на етапі планування. Крім того, жінки, народжені під знаком Близнюків, не мають слави добрих господарок, тому порядку в будинку її партнеру можна не чекати.

Лев

Жінки-Леви вважаються норовливими і часом навіть егоїстичними. Леви – це жінки, які не звикли щось віддавати, вони люблять брати. І що більше, то краще. Презенти мають бути дорогими, а подорожі на найкращих курортах. Однак це навіть не гарантує, що чоловікові вдасться здивувати і завоювати її серце. Гірше, ніж сімейні стосунки з жінкою-Левицею, може бути лише розлучення. Представниця прекрасної статі, народжена під знаком Лева, не проґавить свого і якщо чоловік не гратиме за її правилами, вона зробить усе, щоб його життя після розставання стало нестерпним.

Скорпіон

Жінки, народжені в період із середини жовтня до середини листопада, славляться своєю сексуальністю, спокусливістю, привабливістю. Встояти перед їхньою чарівністю та харизмою практично неможливо. Однак якщо чоловік зустрів таку жінку і закохався, і навіть більше — вирішив створити з нею осередок суспільства, то йому не варто розраховувати на спокійне та стабільне сімейне життя. Жінка, народжена під знаком Скорпіона, любить, щоб їй беззастережно підкорялися та задовольняли її бажання. Вони вміють скандалити, закочувати істерики та добиватися свого. Втім, нудьгувати з такою жінкою точно не доведеться.

Стрілець

Жінки-Стрільці недалеко пішли від Скорпіонш. Вони також бажають беззастережного підпорядкування від чоловіка. З моменту, коли вона стає “дружиною”, чоловікові залишається лише виконувати вказівки своєї дружини, потураючи примхам. Спроба відмовити чи чинити опір — змусить чоловіка дорого поплатитися. Водночас ці жінки-Стрільці не схильні турбувати себе прибиранням по дому та приготуванням вечерь.

Риби

На перший погляд може здатися, що жінки, народжені під знаком Риб милі, лагідні та чуттєві. Але після весілля чоловікові може відкритися інший бік його дружини. Жінки-Риби славляться своїми уразливістю та істеричністю. Чоловікові такої жінки не варто затримуватися на роботі, інакше вдома на нього чекатиме скандал та сльози. Коли у жінки-Риби гарний настрій – вона саме диво, але якщо настрою немає – вони зриваються на чоловікові.