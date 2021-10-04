Відтепер в українців може зникнути другий законний вихідний день

Під час правління нового президента змін зазнали майже всі сфери життя громадян. Деякі з них викликали обурення у спільноти, інші відверто порадували. А новий законопроєкт про зміни щодо вихідних викликав конфлікт інтересів.





У першому читанні прийняли законопроєкт про трудові відносини, а саме “про правила працевлаштування та звільнення”. До чого тепер готуватись українцям, та як проходитиме процедура влаштування на роботу?

У новому проєкті депутати запропонували відійти від застарілих канонів та намагатися максимально захистити права працівників. А критики “Букви Закону” запевняють, що у новий спосіб влада намагається обмежити у правах людей.

Так, наприклад, було запропоновано дозволити працювати у вихідні. За необхідності його можна скасувати, а не переносити. Поправки стосуються й другого вихідного дня. Надалі це зменшить мороку із паперами, заявами та іншими бюрократичними моментами.

Зараз на законодавчій підставі “неділя” визнана офіційним вихідним по усій країні. Другий вихідний день може бути визначений роботодавцем та профспілкою чи законом (беручи до уваги різні обставини). У новому проєкті запропоновано, щоб другий день відпочинку визначали та вказували у робочому договорі без третьої сторони. Навіть не обов’язково звертатися до профспілки.

Якщо подібні питання можуть вирішити між собою роботодавець та працівник, держава не має контролювати ці процеси. Юристи впевненні, що така реальність цілком прийнятна. Нові зміни допоможуть оптимізувати робочі графіки.

Критики ж запевняють, проєкт сколихне ринок праці та відбере другий законний вихідний. Дерегуляція трудових відносин це лише “підміна понять”, адже працівники у 90% випадків не можуть дати відпір начальству. Адже керівництво у будь-який момент може просто звільнити робітників без зайвих пояснень. Замість того, щоб гарантовано відстоювати права простих людей, закон відхрещується від них.