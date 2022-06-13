І за кордон виїздити не треба: українцям платять по 20 тис. грн без вищої освіти та досвіду

На українському ринку праці через війну та економічну кризу різко підвищився попит на робочі спеціальності. Лише у червні кількість таких вакансій збільшилася майже на 20%. Більшість роботодавців не вимагає від працівників ані освіти, ані досвіду роботи. При цьому платити за таку роботу готові навіть по 20 тис. грн в місяць.





Яку роботу пропонують

Загалом в Україні доля робочих професій на ринку праці складає лише 8%. Тим не менше такі вакансії входять у п’ятірку найбільш затребуваних. «Робочі руки» зараз потрібні усюди, особливо у Дніпропетровській, Донецькій та Львівській областях. Саме в цих регіонах працедавці найчастіше розміщують вакансії для робітників, що спеціалізуються на різних видах фізичної праці.

Серед найпопулярніших робочих професій в Україні:

монтажник – шукає близько 14% працедавців;

вантажник – 13% вакансій;

пакувальник товару – 10%;

налагоджувальник – 9%;

електрик – 8%;

кабельник – 8%.

Середня заробітна плата таких працівників складає 13,7 тис грн. Причому 47% працедавці не висувають до кандидата фактично ніяких вимог. Тобто влаштуватися на роботу можна без освіти, і навіть без стажу. Ще 47-48% наймачів шукає працівників із досвідом роботи до 3 років, а 4% – навіть до 6 років. Хоча і оплата за їх роботу значно вища, ніж у працівників із 0-вим досвідом.

Скільки можна заробити

Середня заробітна плата таких працівників складає 13,7 тис грн. Найбільшу заробітну плату серед представників робочих професій отримують механіки та слюсарі. Їх місячний дохід сягає 20,8 тис. грн. Найменше заробляють комплектувальники – не більше 10 тис. грн в місяць.

Загалом же мінімальний оклад робітників, який пропонують на українських кадрових порталах, становить 8,9 тис. грн. Причому таких вакансій більшість – близько 44% від загальної кількості. Ще 25% працедавців готові платити за різні види фізичної праці 13,4 тис. грн в місяць. Близько 16% пропозицій – з окладом 17,8 тис. грн. Решта 15% – можуть запропонувати солідну зарплатню у сумі понад 20 тис. грн.

На думку кадрових експертів, потенціал робочих спеціальностей на українському ринку праці величезний. Адже багато вітчизняних компаній, які через війну тимчасово припинили свою діяльність, зараз відновлюють робочі потужності. Тож цінність «робочих рук» у гривневому еквіваленті також незабаром зросте.