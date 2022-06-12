Куда катится гривна: эксперты рассказали, что будет с курсом до конца недели

В течение текущей недели, с 13 по 19 июня, курс валют существенно не изменится. Доллар по отношению к гривне будет держаться в пределах 34,5-36 грн/долл. Однако эксперты советуют украинцам не расслабляться. Ведь после недолгой стабилизации, гривна снова покатится вниз.





Как отметил аналитик консалтинговой компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак, риск падения гривни сейчас достаточно велик. Однако такой сценарий возможен только, если начнут разоряться и закрываться банки. А без дефолта гривна, конечно, ослабнет, однако не опустится ниже 40 грн/долл.

Эксперт подчеркнул: надеяться, что повышение учетной ставки с 10% до 25% спасет курс, украинцам не стоит. Такой шаг Национального банка был экстренной мерой, направленной на определенные конкретные цели. Новая ставка снизит инфляционное давление и сделает вклады в нацвалюте более привлекательными для украинцев, в том числе и для отечественного бизнеса. Однако угроза дефолта все еще существует, и в нынешней ситуации, на фоне войны и экономического кризиса, быстро она не исчезнет.

Известный финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что, несмотря на относительную стабильность курса валют до конца текущей недели, в глобальной перспективе все значительно хуже. В ближайшие 6 месяцев гривне грозит девальвация по крайней мере на 15%. Это значит, что уже осенью курс доллара в Украине может достичь 40 грн/долл, или даже 45 грн/долл. Так что украинцам нужно быть к этому морально и финансово готовыми.

Да и вообще о долларе по 25 грн украинцы, по словам экономиста, могут пока забыть. Даже когда начнется этап восстановления страны, резкого падения доллара не последует. Ведь в процессе стабилизации экономики и налаживания международной торговли плавная девальвация даже полезна. Поэтому в первые месяцы после Победы курс, скорее всего, закрепится на отметке 30 грн/долл.