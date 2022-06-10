Не меняют доллары: какие купюры отказываются принимать в украинских обменниках

Украинцам все чаще отказывают в обмене валют из-за повреждений на банкнотах. Причем забраковать могут не только порванный или запятнанный денежный знак, но и просто устаревшую купюру. Что делать, если ваши доллары не принимают в обменнике?





В таком случае украинцам следует прежде всего обратиться в банк. Поменять прямо на месте, выдав вам сразу новую купюру, в украинском банке, конечно, не смогут. Это ведь не гривны. Но финучреждение примет денежный знак и отправит его банку-корреспонденту за границу. И уже этот банк совершит обмен старой купюры на новую.

Услуга эта, по правде говоря, недешевая. Комиссия за путешествие ваших денег в зарубежный банк и обратно может составлять до 50% от их номинала. Однако иначе поменять устаревшие или порванные доллары не удастся, ведь ни украинские банки, ни даже НБУ не имеют для этого соответствующих полномочий.

Какие купюры могут не принять в обменнике

Отказаться менять валюту в обменных пунктах могут из-за самых разнообразных недостатков банкнот. Среди них:

износ купюры;

разрывы и склейки;

пятна;

следы горения;

несколько повреждений сразу.

Следует отметить, что сумма комиссии за обмен такой купюры может зависеть и от того, насколько она повреждена. Хотя некоторые банки, имеющие очень высокую комиссию в 40-50%, могут даже сразу поменять ваши деньги на новые. Они заплатят так сказать авансом, а вашу купюру отправят в банк-корреспондент позже, вместе с другими поврежденными деньгами.

Сейчас вопрос обмена поврежденной валюты стал очень актуален. Ведь украинцы, оказавшись в затруднительном положении из-за войны, стали обменивать свои долларовые сбережения. Однако в Нацбанке заверили, что в официальных финучреждениях такие купюры будут без проблем принимать на инкассацию. Поэтому украинцы могут не волноваться за свои сбережения, даже если они пострадали в результате пожара или просто устарели.