Магнітна буря в листопаді одна з найсильніших за останні роки
Експерти дали поради, як знизити негативний вплив магнітних бур на організм.
У листопаді нас чекає відразу кілька геомагнітних спалахів. Метеозалежним краще готуватися заздалегідь. Зазначимо, що найнебезпечнішою датою було 4 листопада. У цей день стався сильний спалах на сонці. 5-7 листопада сталася сильна магнітна буря. Її наслідки можуть відчуватися і 8 листопада у вигляді мігрені та проблем з тиском.
Далі нас чекає середня за інтенсивністю буря з 15 по 18 листопада. Пік припаде на 16 листопада.
Потім очікується невелика буря 29 листопада. Вона теж може стати причиною поганого самопочуття.
Як знизити негативний вплив геомагнітних хвиль
Щоб знизити стрес на організм в період геомагнітної активності на сонці потрібно заздалегідь підготуватися. Спіть по 8 годин, відмовтеся від алкоголю, куріння і кави. Віддайте перевагу трав’яному чаю, багато гуляйте на свіжому повітрі. А якщо стане зовсім погано, перестрахуйтеся і відвідайте лікаря.
Щоб захистити себе, дотримуйтесь ряду рекомендацій:
- пийте багато води і трав’яного чаю;
- відмовтеся від кави, важкої і жирної їжі;
- забезпечте себе помірними фізичними навантаженнями;
- добре висипайтеся, від 8 до 10 годин;
- уникайте стресу і побільше гуляйте на свіжому повітрі.
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