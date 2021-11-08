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Магнітна буря в листопаді одна з найсильніших за останні роки

08.11.2021
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Експерти дали поради, як знизити негативний вплив магнітних бур на організм.


У листопаді нас чекає відразу кілька геомагнітних спалахів. Метеозалежним краще готуватися заздалегідь. Зазначимо, що найнебезпечнішою датою було 4 листопада. У цей день стався сильний спалах на сонці. 5-7 листопада сталася сильна магнітна буря. Її наслідки можуть відчуватися і 8 листопада у вигляді мігрені та проблем з тиском.

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Далі нас чекає середня за інтенсивністю буря з 15 по 18 листопада. Пік припаде на 16 листопада.

Потім очікується невелика буря 29 листопада. Вона теж може стати причиною поганого самопочуття.

 

Як знизити негативний вплив геомагнітних хвиль

Щоб знизити стрес на організм в період геомагнітної активності на сонці потрібно заздалегідь підготуватися. Спіть по 8 годин, відмовтеся від алкоголю, куріння і кави. Віддайте перевагу трав’яному чаю, багато гуляйте на свіжому повітрі. А якщо стане зовсім погано, перестрахуйтеся і відвідайте лікаря.

Щоб захистити себе, дотримуйтесь ряду рекомендацій:

  • пийте багато води і трав’яного чаю;
  • відмовтеся від кави, важкої і жирної їжі;
  • забезпечте себе помірними фізичними навантаженнями;
  • добре висипайтеся, від 8 до 10 годин;
  • уникайте стресу і побільше гуляйте на свіжому повітрі.

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08.11.2021
1 хвилина на прочитання

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