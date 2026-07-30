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Собственный чип и аккумулятор емкостью 12 000 мА·ч: раскрыты характеристики Xiaomi Pad 8S Pro

Инсайдер раскрыл характеристики планшета Xiaomi Pad 8S Pro: фирменный процессор XRING O3 нового поколения, 12,5-дюймовый экран с разрешением 3,2K, аккумулятор емкостью 12 000 мА·ч и зарядка мощностью 120 Вт.

Автор:
Andrew Orobets
Xiaomi Pad 8S Pro

В сети появились характеристики будущего планшета Xiaomi Pad 8S Pro. Главная деталь утечки — новинка станет одним из первых устройств на XRING O3, процессоре собственной разработки Xiaomi следующего поколения. Данные обнародовал китайский инсайдер, известный под псевдонимом Panda is Bald.

Что известно о характеристиках

ПараметрОжидаемое значение
ПроцессорXRING O3
Экран12,5 дюйма, ЖК-дисплей, 3,2K
Батарея12 000 мА·ч
Зарядка120 Вт (проводная)
Фронтальная камера32 Мп
Основная камера50 Мп + 2 Мп

По сравнению с предшественником Pad 7S Pro, который работал на первом фирменном чипе XRING O1, самый заметный скачок — аккумулятор: 12 000 мА·ч против 10 610 мА·ч при той же 120-ваттной зарядке. Диагональ и класс экрана остаются неизменными.

Главная изюминка Xiaomi Pad 8S Pro — процессор

О самом XRING O3 официальных данных пока нет. Для понимания уровня: прошлогодний XRING O1 производился по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC второго поколения, имел 10-ядерный процессор с графикой Arm Immortalis-G925 и набирал около 2,5 миллиона баллов в AnTuTu — уровень топовых Snapdragon своего времени. По предварительным утечкам, O3 должен принести, прежде всего, заметный прирост энергоэффективности.

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Появление второго поколения планшетов на базе собственных чипов означает, что эксперимент Xiaomi по отказу от Qualcomm и MediaTek в части устройств перерос в последовательную стратегию — путь, по которому в свое время прошла Apple со своими чипами серии M.

Инсайдер не называет дату анонса и цену, а компания Xiaomi официально не подтверждала характеристики, поэтому до презентации некоторые детали могут измениться.

Напомним, ранее мы писали, что Xiaomi готовит ещё один рекордсмен по автономности — смартфон Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором на 10 000 мА·ч и семидюймовым экраном, который ожидается в начале 2027 года.

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