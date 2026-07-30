Собственный чип и аккумулятор емкостью 12 000 мА·ч: раскрыты характеристики Xiaomi Pad 8S Pro

В сети появились характеристики будущего планшета Xiaomi Pad 8S Pro. Главная деталь утечки — новинка станет одним из первых устройств на XRING O3, процессоре собственной разработки Xiaomi следующего поколения. Данные обнародовал китайский инсайдер, известный под псевдонимом Panda is Bald.

Что известно о характеристиках

Параметр Ожидаемое значение Процессор XRING O3 Экран 12,5 дюйма, ЖК-дисплей, 3,2K Батарея 12 000 мА·ч Зарядка 120 Вт (проводная) Фронтальная камера 32 Мп Основная камера 50 Мп + 2 Мп

По сравнению с предшественником Pad 7S Pro, который работал на первом фирменном чипе XRING O1, самый заметный скачок — аккумулятор: 12 000 мА·ч против 10 610 мА·ч при той же 120-ваттной зарядке. Диагональ и класс экрана остаются неизменными.

Главная изюминка Xiaomi Pad 8S Pro — процессор

О самом XRING O3 официальных данных пока нет. Для понимания уровня: прошлогодний XRING O1 производился по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC второго поколения, имел 10-ядерный процессор с графикой Arm Immortalis-G925 и набирал около 2,5 миллиона баллов в AnTuTu — уровень топовых Snapdragon своего времени. По предварительным утечкам, O3 должен принести, прежде всего, заметный прирост энергоэффективности.

Появление второго поколения планшетов на базе собственных чипов означает, что эксперимент Xiaomi по отказу от Qualcomm и MediaTek в части устройств перерос в последовательную стратегию — путь, по которому в свое время прошла Apple со своими чипами серии M.

Инсайдер не называет дату анонса и цену, а компания Xiaomi официально не подтверждала характеристики, поэтому до презентации некоторые детали могут измениться.

Напомним, ранее мы писали, что Xiaomi готовит ещё один рекордсмен по автономности — смартфон Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором на 10 000 мА·ч и семидюймовым экраном, который ожидается в начале 2027 года.