Смартфон с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч: в сети показали дизайн Redmi Turbo 6 Max

В сети появился рендер будущего смартфона Redmi Turbo 6 Max, который демонстрирует обновленный дизайн устройства. Главное изменение по сравнению с предшественником — полностью переработанный блок камер.

Если у Redmi Turbo 5 Max был вертикальный островчик камер в левом углу, то новинка получила горизонтальную полосу, простирающуюся почти на всю ширину корпуса в верхней части — решение, напоминающее подход Google в смартфонах Pixel. Общая стилистика стала более минималистичной: плоские торцы и тонкий профиль, несмотря на внушительные размеры аккумулятора.

Redmi Turbo 6 Max

Ожидаемые характеристики

Параметр Ожидаемое значение Экран 7 дюймов, плоский, 2K Процессор Dimensity 9500s или 9600s Батарея 10 000 мА·ч Примерный выход I квартал 2027 года

Семидюймовый экран сделает Turbo 6 Max одним из самых больших смартфонов Redmi — фактически устройство ориентировано на игры и просмотр видео. Аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч на тысячу миллиампер-часов превосходит показатель Turbo 5 Max, который имел 9000 мА·ч. Скорость зарядки инсайдеры пока не называют.

Xiaomi официально не подтверждала существование этого смартфона, а до его вероятного анонса остаётся как минимум несколько месяцев — по имеющимся данным, презентацию ожидают не раньше начала 2027 года. Поэтому и дизайн, и характеристики на данном этапе могут измениться, а сами рендеры зачастую представляют собой реконструкцию по описанию, а не окончательные изображения производителя.