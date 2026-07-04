Xiaomi прекратила поддержку нескольких популярных смартфонов: в списке также есть POCO и Redmi

Xiaomi обновила список устройств, срок поддержки которых подошёл к концу. Это означает, что такие смартфоны и планшеты больше не будут получать новые версии Android, обновления HyperOS и регулярные патчи безопасности.
Для владельцев этих моделей устройства не перестанут работать, но со временем пользоваться ими станет менее безопасно. Без обновлений система не будет получать исправления новых уязвимостей, а часть приложений в будущем может постепенно терять совместимость со старым программным обеспечением.
Какие устройства вошли в список
В обновленный список EOL компании Xiaomi вошли:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S Ultra — версия для Китая;
- Xiaomi Pad 6 — версия для Китая;
- Xiaomi Pad 6 Pro — версия для Китая;
- POCO X4 Pro 5G — версия для ЕС;
- POCO X5 5G — версия для Турции;
- POCO X5 Pro 5G — версия для Индонезии;
- Redmi Note 12T Pro — версия для Китая;
- Redmi K60E;
- Redmi 10 5G — версия для ЕС.
Важный нюанс: в некоторых случаях поддержка была прекращена не для всех глобальных версий устройства, а только для отдельных региональных модификаций. Например, Xiaomi 12S Ultra в китайской версии попал в список устройств, для которых прекращена поддержка, но для других регионов обновления могут выходить ещё некоторое время.
Что это означает для пользователей
Прекращение поддержки не приводит к блокировке смартфона и не делает его непригодным для повседневного использования. Пользователи по-прежнему смогут звонить, пользоваться мессенджерами, браузером, банковскими приложениями и другими сервисами.
Однако главный риск — безопасность. Если устройство больше не получает обновлений, новые уязвимости Android или фирменной оболочки останутся неустраненными. Особенно это важно для тех, кто использует смартфон для банковских операций, рабочих аккаунтов, электронной почты и хранения личных данных.
Кроме того, со временем могут возникать проблемы с отдельными приложениями. Разработчики постепенно повышают минимальные требования к Android и сервисам безопасности, поэтому старые устройства могут терять часть функций или работать менее стабильно.
Владельцам моделей из списка стоит проверить, попала ли именно их региональная версия в список EOL компании Xiaomi. Если смартфон уже не поддерживается, лучше более внимательно относиться к установке приложений, не загружать файлы из подозрительных источников и постепенно планировать переход на более новую модель.