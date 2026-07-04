Xiaomi прекратила поддержку нескольких популярных смартфонов: в списке также есть POCO и Redmi

Xiaomi обновила список устройств, срок поддержки которых подошёл к концу. Это означает, что такие смартфоны и планшеты больше не будут получать новые версии Android, обновления HyperOS и регулярные патчи безопасности.

Для владельцев этих моделей устройства не перестанут работать, но со временем пользоваться ими станет менее безопасно. Без обновлений система не будет получать исправления новых уязвимостей, а часть приложений в будущем может постепенно терять совместимость со старым программным обеспечением.

Какие устройства вошли в список

В обновленный список EOL компании Xiaomi вошли:

Xiaomi 12 ;

; Xiaomi 12 Pro ;

; Xiaomi 12S Ultra — версия для Китая;

— версия для Китая; Xiaomi Pad 6 — версия для Китая;

— версия для Китая; Xiaomi Pad 6 Pro — версия для Китая;

— версия для Китая; POCO X4 Pro 5G — версия для ЕС;

— версия для ЕС; POCO X5 5G — версия для Турции;

— версия для Турции; POCO X5 Pro 5G — версия для Индонезии;

— версия для Индонезии; Redmi Note 12T Pro — версия для Китая;

— версия для Китая; Redmi K60E ;

; Redmi 10 5G — версия для ЕС.

Важный нюанс: в некоторых случаях поддержка была прекращена не для всех глобальных версий устройства, а только для отдельных региональных модификаций. Например, Xiaomi 12S Ultra в китайской версии попал в список устройств, для которых прекращена поддержка, но для других регионов обновления могут выходить ещё некоторое время.

Что это означает для пользователей

Прекращение поддержки не приводит к блокировке смартфона и не делает его непригодным для повседневного использования. Пользователи по-прежнему смогут звонить, пользоваться мессенджерами, браузером, банковскими приложениями и другими сервисами.

Однако главный риск — безопасность. Если устройство больше не получает обновлений, новые уязвимости Android или фирменной оболочки останутся неустраненными. Особенно это важно для тех, кто использует смартфон для банковских операций, рабочих аккаунтов, электронной почты и хранения личных данных.

Кроме того, со временем могут возникать проблемы с отдельными приложениями. Разработчики постепенно повышают минимальные требования к Android и сервисам безопасности, поэтому старые устройства могут терять часть функций или работать менее стабильно.

Владельцам моделей из списка стоит проверить, попала ли именно их региональная версия в список EOL компании Xiaomi. Если смартфон уже не поддерживается, лучше более внимательно относиться к установке приложений, не загружать файлы из подозрительных источников и постепенно планировать переход на более новую модель.