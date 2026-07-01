Vivo представила мощный планшет iQOO Pad 5c: большой экран, Snapdragon и аккумулятор на 10 000 мА·ч

Компания Vivo без громкой презентации пополнила свою линейку новым планшетом iQOO Pad 5c. Модель ориентирована на пользователей, которым требуется производительное Android-устройство для игр, мультимедиа, обучения или работы с несколькими приложениями.

Основой планшета стал процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Это не самый топовый чип на рынке, но всё же очень мощное решение, которого должно хватить для ресурсоёмких игр, монтажа, многозадачности и работы с большими файлами. В зависимости от версии планшет оснащается 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Для хранения данных предусмотрено 128 или 256 ГБ памяти. В базовой версии используется накопитель UFS 3.1, а в более дорогих модификациях — более быстрая память UFS 4.1. Чтобы производительность не падала под нагрузкой, производитель применил систему охлаждения с заявленной площадью рассеивания тепла 32200 мм².

Экран и автономность

iQOO Pad 5c оснащён 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,8K. Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц, яркость до 900 нит, HDR10, 1,07 млрд цветов и цветовое пространство DCI-P3.

За звук отвечают четыре динамика со стереоэффектом. Также планшет оснащён 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Аккумулятор имеет ёмкость 10 000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт. Планшет работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Толщина корпуса составляет 6,62 мм, а вес — 584 г.

Сколько стоит iQOO Pad 5c

В Китае планшет будет продаваться в трёх конфигурациях. Версия 8/128 ГБ стоит 2699 юаней, что составляет примерно 15 700 грн. Вариант 8/256 ГБ оценили в 2999 юаней — около 17 500 грн. Топовая модификация 12/256 ГБ стоит 3499 юаней, или примерно 20 400 грн.

Пока речь идет именно о китайском рынке. Появится ли iQOO Pad 5c официально в Европе, пока неизвестно. Учитывая предыдущие планшеты этого бренда, глобальный релиз выглядит маловероятным.