Украинская компания Innoware открыла офис в Дубае

Украинская компания Innoware, Партнер Microsoft с 2002 года, объявила об официальном открытии своего представительства в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Это решение является частью стратегии Innoware, направленной на глобальный рост. Открытие офиса в ОАЭ также соответствует глобальной стратегии Microsoft по наращиванию облачных и ИИ-мощностей на Ближнем Востоке.

Руководителем представительства Innoware в ОАЭ назначена Марьяна Грудзинская. Ее ключевой задачей определена реализация проектов цифровой трансформации для компаний региона Ближнего Востока. Деятельность будет сосредоточена на внедрении технологических решений экосистемы Microsoft и обеспечении дальнейшей поддержки этих решений.

По словам СЕО Innoware Дмитрия Попинако, присутствие компании в ОАЭ подчеркивает намерения по долгосрочному росту и повышению эффективности и конкурентоспособности клиентов через новейшие системы управления предприятиями.