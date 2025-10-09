Оптимизация против емкости: автономность iPhone 17 Pro Max сравнили с Xiaomi 17 Pro Max

Современные флагманы, несмотря на похожие названия и иногда внешний вид, могут иметь кардинально разную «начинку». Это особенно заметно в битве за время автономной работы, где на первый план выходит не только физическая емкость аккумулятора, но и оптимизация программного обеспечения.

В недавнем испытании, проведенном на YouTube-канале TechDroider, столкнулись два гиганта: iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max. Хотя китайский флагман может похвастаться значительно большим кремниево-углеродным аккумулятором на 7500 мА-ч, iPhone 17 Pro Max имеет более скромную батарею — 4823 мА-ч (или 5088 мА-ч в версии только с eSIM).

На бумаге преимущество Xiaomi казалось очевидным. Тем не менее, как оказалось, компания Apple продолжает демонстрировать выдающуюся оптимизацию, которая минимизирует эту разницу.

Как проходил тест

Чтобы получить объективные результаты, автор канала провел исчерпывающий тест, в который, кроме двух главных претендентов, вошли Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro, OnePlus 13 и Google Pixel 10 Pro XL.

Испытание состояло из нескольких этапов активной нагрузки:

3 часа игры в PUBG на максимальных настройках;

3 часа воспроизведения видео на YouTube;

1,5 часа просмотра веб-страниц (в Google Chrome или Safari);

1,5 часа использования Instagram;

непрерывная запись видео в разрешении 4K до полной разрядки.

Результаты битвы за автономность

Хотя результаты большинства конкурентов были ожидаемыми, финал противостояния между Apple и Xiaomi дал много оснований для размышлений.

Модель смартфона Время работы Xiaomi 17 Pro Max 13 часов 36 минут iPhone 17 Pro Max 13 часов 31 минута Xiaomi 15 Pro 12 часов 31 минута OnePlus 13 11 часов 56 минут Google Pixel 10 Pro XL 11 часов 28 минут Samsung Galaxy S25 Ultra 11 часов 20 минут

Xiaomi 17 Pro Max оказался лидером, но обошел iPhone 17 Pro Max лишь на 5 минут. Это удивительный результат, учитывая, что емкость аккумулятора китайского смартфона почти на 55% больше.

Этот поединок четко показывает, что инженерам Apple удалось обеспечить исключительную оптимизацию iOS и своих чипов. В то время как Xiaomi, несмотря на использование технологически продвинутой батареи на 7500 мА-ч, должна значительно поработать над программным обеспечением, чтобы полностью реализовать потенциал своего «железа».

Стоит также отметить, что в тесте участвовал iPhone 17 Pro Max с меньшей батареей (4823 мА-ч). Вполне возможно, что версия только с поддержкой eSIM (5088 мА-ч) могла бы и вовсе обойти своего главного конкурента.