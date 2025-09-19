Huawei Watch GT 6 представлены официально

19 сентября в Париже компания Huawei провела масштабную презентацию, где представила сразу несколько новинок. Под лозунгом новой концепции «Энергия ветра» бренд показал умные часы Watch GT 6, Ultimate 2 и D2, смартфоны серии nova 14, беспроводные наушники FreeBuds 7i и планшеты MatePad 12 X.

Особое внимание компания уделила развитию линейки носимых устройств. Новые Huawei Watch GT 6 получили значительно оптимизированную батарею, благодаря чему могут работать без подзарядки до 21 дня. Кроме того, в часах появилась возможность точного отслеживания геолокации во время тренировок на открытом воздухе — важная опция для бегунов, велосипедистов и любителей активного отдыха.

Еще одним ключевым изменением стала обновленная технология мониторинга здоровья Huawei TruSense. Она обеспечивает более точное отслеживание показателей организма и помогает пользователям лучше контролировать свое самочувствие.

Модель также предлагает более 100 режимов тренировок, а для четырех самых популярных активностей на свежем воздухе — езды на велосипеде, кроссового бега, гольфа и катания на лыжах — производитель добавил расширенные возможности отслеживания.