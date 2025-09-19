Ноутбуки, которые стоили как авто: на то были причины

Может показаться, что дорогая электроника появилась недавно. Ну, допустим, отдать 80 тысяч за телефон — да где такое видано? Однако если для большинства из нас условные 2000 долларов — это много, то каким должно быть устройство, чтобы стоить в два, а то и в три раза дороже?

Сегодня мы посмотрим на технику, которая по цене сопоставима с б/у автомобилями.

Dell Alienware M18x

Начнём с чего-то относительно «приземлённого», хотя в контексте 18x это слово совершенно неуместно. Огромный ноутбук из 2011 года, с 18-дюймовой (!) матрицей, двумя видеокартами, весом под 6 килограммов и ценой в 5000-6000 долларов. Безусловно, «обычным» такой ноутбук не назвать, но что туда надо поставить, за такие деньги?

Ответ довольно прост: все. Буквально всё, что стоит в компьютере, попытались установить в этот ноутбук, собственно, поэтому он такой большой. Ну, например, SLI — технология, которая позволяет рендерить картинку на двух видеокартах сразу, была прерогативой ПК, просто потому что в ноутбук более-менее нормальных размеров физически не поместятся две видеокарты. Что сделали Dell? Правильно. Увеличили размер ноутбука.

За вывод изображения отвечала шикарная 18,4-дюймовая матрица с разрешением FullHD, которая могла работать и как монитор — да, в ноутбуке был видеовход, чтобы выводить изображение с устройств плебеев, если таковые по каким-то причинам появлялись в вашем окружении.

Жарким сердцем выступали топовые процессоры Intel, в первом поколении это i7-2920XM, во втором — 3920XM и в третьем — Intel Core i7 4900MQ. В качестве видеокарт могло быть использовано очень много моделей (начиная от GTX 560, заканчивая 780 и Radeon HD 7970), в количестве двух штук. В общем, среди всех «переносных ПК» Alienware M18x — самый ПК-шный, наименее «переносной» и наиболее «крутой».

Asus ROG Mothership

Но не ноутбуками едиными. Точнее, формально, ROG Mothership — это и ноутбук, и моноблок, и даже ПК. Устройство в «непонятном» форм-факторе, в целом, больше позиционировалось как ноутбук:

Asus ROG Mothership

Однако внешность обманчива. Да, клавиатура могла отсоединяться, и у нас получался уже моноблок с довольно неплохим железом внутри: i9-9980HK, 64 Гб оперативной памяти, сразу три SSD объёмом от 512 гигабайт и, естественно, RTX 2080 в качестве графики. Всё это железо было «упаковано» в 17-дюймовый корпус, на котором располагался и экран. По сути, как в ноутбуках, только если у них железо стоит в нижней части корпуса, здесь — в верхней.

Mothership позиционировался как самый «топовый» игровой ноутбук, но в первую очередь для домашнего использования. Что-то вроде «его можно взять с собой и использовать как ноутбук, но лучше не надо», ведь 5 килограммов довольно тяжело носить на спине, даже если в комплект вам заботливо положили рюкзак.

Устройство было призвано занять нишу «по-настоящему» игровых ноутбуков (многие жалуются, что неудобно играть на ноутбуке, потому что хочется повернуть клавиатуру под углом), но из-за цены в 7000 евро популярным так и не стало.

Asus ROG Zephyrus Duo

Еще одна разработка от Asus, правда, уже не такая сюрреалистичная (это как посмотреть). Ноутбук с двумя экранами — звучит довольно интересно, учитывая, что у рынка такая потребность есть (вспомним Razer project Valerie, который умудрились украсть прямо с выставки). Здесь идея не столь амбициозная, трех основных экранов здесь нет, зато есть один «стандартный» экран на 15, 16 или 17 дюймов, а под ним — сенсорный экран-сателлит.

Asus ROG Zephyrus Duo



При открытии крышки второй экран поднимается, и в целом, смотреть на него довольно удобно. Правда, все эти «навороты» кратно увеличивают и стоимость ноутбука, поэтому «зефиры дуо» стоят от 3 до 5 тысяч долларов. Естественно, внутри стоит топовое или предтоповое железо, хороший экран и куча дополнительных «приколов», среди которых, например, тачпад с правой стороны клавиатуры, который одним нажатием кнопки превращается в сенсорный цифровой блок. Не знаю, удобно ли это решение.

Кроме Zephyrus Duo, которые позиционируются как игровые, есть ещё Zenbook Duo, которые якобы «для профессионалов». Они отличаются чуть более слабым железом и OLED-матрицами, однако ни те, ни другие не стоят дешево: даже самые дешевые комплектации начинаются с пары тысяч вечнозеленых, а если простое железо не устраивает — придется выложить сумму побольше, как минимум вдвое.

Ну, по крайней мере, весят они прилично — до 3 килограммов.

ASUS GX800

Раз начали с монструозного ноутбука — им же и закончим, правда, этот «пирожок» необычен не только тем, что имел пару GTX 1080. Даже не весом в 10 килограммов (вдвое, а то и втрое больше, чем у любого из рассмотренных сегодня ноутбуков), нет. Во-первых, он поставлялся с системой жидкостного охлаждения. Ноутбук. Я уже предвижу кучу вопросов, поэтому вот вам фото:

Ну а во-вторых, стоил этот «не очень портативный ПК» почти 8000 долларов. Опять же, это ставит его на место самого дорогого ноутбука из всех, что мы сегодня рассмотрели. За такие деньги нам (помимо SLI с GTX 1080) предлагалась СЖО, механическая клавиатура, 18,4-дюймовая матрица с покрытием AdobeRGB 93%, два блока питания по 330 ватт и куча софта для того, чтобы всё это разгонять — ноутбук поддерживал и даже поощрял разгон.

ASUS GX800

Так, пока система жидкостного охлаждения (СРО) не подключена, процессор i7-7820HK и видеокарты GTX 1080 работают на пониженных частотах. При подключении СРО частоты увеличиваются до уровня «заводского разгона», если и этот результат вас не устраивает, то частоты можно изменять с помощью утилиты Asus Gaming Center.

Самое интересное, что подключение СРО, во-первых, делало ноутбук полностью стационарным (с СРО его нельзя ни поднимать, ни двигать), а во-вторых — даже такая система охлаждения не спасала процессор от троттлинга при максимальной нагрузке — 95 градусов при энергопотреблении в 70 ватт. Тут, конечно, дело не в СРО — видеокарты в том же режиме «охлаждаются» при 58 градусах.

Идея была хорошая, однако никто так и не понял — зачем это было сделано. Толстый ноутбук, который, по сути, не был пригоден для использования без СРО, ещё и за очень большие деньги — а не проще ли собрать десктоп? И да, люди на это посмотрели, сказали «это странно, мы такое не покупаем», а ASUS позже откажется от идеи СРО в ноутбуках в принципе.