Только раз в год: Верховная рада изменила процесс бронирования

Верховная Рада Украины 9 октября приняла важный закон № 13335, который вносит существенные изменения в процедуру бронирования военнообязанных работников. Нововведения касаются прежде всего критически важных предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Закон позволяет этим стратегическим компаниям временно бронировать своих работников, даже если они не стоят на воинском учете в ТЦК или имеют ненадлежащим образом оформленные военно-учетные документы. Это касается также мужчин, которые вовремя не уточнили персональные данные или даже находятся в розыске за нарушение правил воинского учета.

Условия и ограничения временного бронирования

Новый механизм предусматривает четкие сроки и условия:

Срок бронирования: Временная отсрочка от мобилизации предоставляется на 45 дней со дня заключения трудового договора.

Обязанность работника: Главная цель этого льготного периода — предоставить работнику время для устранения всех нарушений воинского учета.

Стоит отметить, что временное бронирование не освобождает мужчин от ответственности за предыдущие нарушения правил воинского учета.

Последствия нарушения правил

Если работник в течение предоставленных 45 дней не устранит нарушения, связанные с военным учетом, его могут уволить. Таким образом, закон № 13335 является компромиссным решением, которое, с одной стороны, позволяет критически важным отраслям оперативно нанимать персонал, а с другой — стимулирует мужчин к выполнению своих обязанностей по воинскому учету.