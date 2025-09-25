HBO Max готовится к старту в Украине: цены и тарифы объявлены

Стриминговый сервис HBO Max готовится к прямому запуску в Украине, предлагая пользователям несколько вариантов подписки. Об этом компания сообщила на своей украинской официальной странице.

Украинские зрители смогут выбрать один из двух основных тарифных планов:

Стандартный тариф будет стоить 7,99 евро в месяц.

будет стоить в месяц. Премиум-план будет доступен за 9,99 евро в месяц.

Кроме того, к любой подписке пользователи будут иметь возможность добавить спортивный пакет за дополнительные 3 евро в месяц. Важно отметить, что контент в рамках тарифов может содержать рекламные и спонсорские материалы.

Сервис будет работать на широком спектре устройств, включая телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры, стриминговые устройства, тюнеры и игровые консоли. Детальный перечень совместимого оборудования будет обнародован в ближайшие недели.

Напомним, ранее контент HBO Max в Украине был доступен через партнерство с платформой Megogo. Сервис известен высоким качеством своего контента: например, Netflix и HBO Max получили наибольшее количество номинаций на престижную премию «Золотой глобу-2023» среди всех стриминговых платформ.