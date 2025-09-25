В Украине продадут сразу несколько банков: названа цена
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о масштабной продаже активов ряда ликвидируемых банков. Эти меры не коснутся крупных государственных учреждений, таких как ПриватБанк или Ощадбанк, а направлены на покрытие задолженности перед кредиторами неплатежеспособных финансовых учреждений.
По информации Фонда, в течение недели, которая продлится с 22 по 26 сентября, в системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов шести банков. Начальная цена всех выставленных лотов составляет 173,1 млн грн.
В перечень банков, активы которых будут проданы, вошли:
- Коминвестбанк
- Проминвестбанк
- Айбокс Банк
- Укрбудинвестбанк
- МР Банк
- Мегабанк
Какие именно активы выставлены на торги?
Структура активов, подлежащих продаже, достаточно разнообразна. Наибольшую долю составляет недвижимое имущество, тогда как права требования по кредитам занимают второе место:
- Недвижимость, земля и основные средства: 93 млн грн.
- Права требования по кредитам: 78,8 млн грн.
- Дебиторская задолженность перед банками: 1,3 млн грн.
- Ценные бумаги: 0,05 млн грн.
В ФГВФЛ подчеркивают, что все средства, полученные от реализации этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков. Это стандартная процедура, которая позволяет государству и вкладчикам вернуть часть потерянных средств.