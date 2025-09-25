В Украине продадут сразу несколько банков: названа цена

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о масштабной продаже активов ряда ликвидируемых банков. Эти меры не коснутся крупных государственных учреждений, таких как ПриватБанк или Ощадбанк, а направлены на покрытие задолженности перед кредиторами неплатежеспособных финансовых учреждений.

По информации Фонда, в течение недели, которая продлится с 22 по 26 сентября, в системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов шести банков. Начальная цена всех выставленных лотов составляет 173,1 млн грн.

В перечень банков, активы которых будут проданы, вошли:

Коминвестбанк

Проминвестбанк

Айбокс Банк

Укрбудинвестбанк

МР Банк

Мегабанк

Какие именно активы выставлены на торги?

Структура активов, подлежащих продаже, достаточно разнообразна. Наибольшую долю составляет недвижимое имущество, тогда как права требования по кредитам занимают второе место:

Недвижимость, земля и основные средства: 93 млн грн.

93 млн грн. Права требования по кредитам: 78,8 млн грн.

78,8 млн грн. Дебиторская задолженность перед банками: 1,3 млн грн.

1,3 млн грн. Ценные бумаги: 0,05 млн грн.

В ФГВФЛ подчеркивают, что все средства, полученные от реализации этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков. Это стандартная процедура, которая позволяет государству и вкладчикам вернуть часть потерянных средств.