Е-медицина становится более удобной: МОЗ анонсировал запуск Кабинета пациента

Цифровизация приобретает все большее значение в сфере здравоохранения, трансформируя процесс получения и предоставления медицинских услуг в Украине. Благодаря внедрению электронных инструментов, система становится более быстрой, прозрачной и более ориентированной на потребности пациентов.

Министерство здравоохранения (МОЗ) отчитывается об активном использовании цифровых решений, которые уже стали обыденностью для миллионов украинцев:

Погашено более 81 млн электронных рецептов в аптеках.

в аптеках. Сформировано более 813 млн е-направлений для консультаций, диагностики и других медицинских услуг.

для консультаций, диагностики и других медицинских услуг. Оформлено около 41 млн е-больничных для фиксации временной нетрудоспособности.

для фиксации временной нетрудоспособности. Создано почти 930 тысяч электронных медицинских заключений о рождении для новорожденных.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич отмечает, что эти инструменты — только начало: «Электронная карта, е-рецепт, е-направление — это уже наша реальность. Но главное — перспективы. Вскоре пациенты смогут пользоваться кабинетом пациента для еще более удобного доступа к цифровым услугам».

В Минздраве подчеркивают, что диджитализация является ключевым направлением развития системы. Она не только упрощает работу врачей и ускоряет доступ пациентов к необходимой помощи, но и усиливает контроль за качеством медицинских услуг, делая всю систему здравоохранения более эффективной и надежной.