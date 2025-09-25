Подросток убил всю семью после проигрыша в PUBG Mobile

Семья из пакистанского города Лахор стала жертвой страшной трагедии, причиной которой, по данным следствия, стал нервный срыв подростка, спровоцированный многочасовой игрой в PUBG Mobile. 14-летний Зейн Али был приговорен к четырем пожизненным срокам заключения за убийство своей матери, брата и двух сестер.

По материалам дела, Зейн, который проводил целые дни за игрой, впал в неконтролируемую ярость после проигрыша в PUBG и выговора от матери. В состоянии аффекта он взял пистолет и по очереди застрелил всех членов своей семьи, после чего выбросил оружие.

На момент совершения преступления подростку было 14 лет, что спасло его от смертной казни, предусмотренной пакистанским законодательством для взрослых преступников.

Трагедия в Лахоре стала очередным напоминанием о необходимости контроля со стороны родителей и психологической поддержки для молодых людей, склонных к зависимости от онлайн-игр.