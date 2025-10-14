Facebook возвращает поиск работы в свое приложение

Facebook снова делает шаг в направлении практических функций. После лет экспериментов и изменений американская соцсеть решила возродить один из своих прежних инструментов — поиск работы. На этот раз функция возвращается в обновленном виде, и пользователи наверняка оценят ее удобство.

В прошлом Facebook уже имел раздел с вакансиями, доступный и в Украине. Теперь компания решила возродить эту идею, интегрировав ее непосредственно в Marketplace — популярную секцию с объявлениями. Там пользователи смогут просматривать предложения работы, фильтровать их по категориям, расстоянию или типу занятости. Вакансии также будут появляться в группах и на страницах компаний.

Соискатели работы смогут связаться с работодателем через Messenger или просмотреть страницу компании, чтобы узнать больше о ее деятельности. Часть объявлений может поступать от внешних партнеров, и тогда Facebook автоматически перенаправит пользователя на соответствующий сайт. Соцсеть также вводит персонализацию результатов — система будет анализировать предыдущие поиски пользователя и предлагать наиболее релевантные вакансии. Это должно сделать поиск работы проще и быстрее.

Facebook подчеркивает, что предложения работы будут доступны только пользователям, которым исполнилось 18 лет. Сейчас функция проходит тестирование в избранных городах США, но если результаты будут положительными, компания расширит ее на другие страны, в частности Польшу, где когда-то уже существовал раздел «Объявления о работе».

Новые возможности получат не только соискатели, но и работодатели. Facebook позволит создавать объявления как из бизнес-аккаунта, так и из личного профиля. Это означает, что публиковать вакансии смогут не только компании, но и частные лица, которые ищут помощников для разовых или регулярных задач — от садовых работ до выгула собак.

Платформа также предупреждает о рисках мошенничества. В разделе помощи Facebook можно найти советы, как распознать фейковые вакансии и избежать эксплуатации. Соцсеть надеется, что возвращение функции поиска работы поможет пользователям не только найти новое место работы, но и сделает Facebook более полезным в повседневной жизни.