Кто звонит с незнакомого номера: Viber подскажет имя

Надоедливые звонки с незнакомых номеров — сейчас обыденность для многих украинцев. Иногда за ними могут скрываться родные, которые просто сменили номер, но часто — мошенники. К счастью, часть таких вызовов поможет распознать Viber: если владелец номера пользуется мессенджером, его имя или никнейм можно увидеть еще до ответа.

Как это работает

Введите сомнительный номер в поиске Viber и нажмите «Написать» — на экране появится имя пользователя (при условии, что он не скрыл его в настройках). Это простой и быстрый способ проверить, принадлежит ли номер реальному человеку, которого вы знаете.

Viber имеет отдельную опцию, которая автоматически показывает имя абонента при входящем звонке, даже если контакт отсутствует в вашей телефонной книге. Система работает благодаря общей базе контактов, которую формируют сами пользователи мессенджера. Чтобы включить или выключить эту функцию

Откройте Viber. Перейдите в меню «Дополнительно». Выберите «Идентификация абонентов» и переключите тумблер.

Когда идентификация может не помочь

Если номера нет в базе Viber — имя не будет показываться.

Если звонок поступает через сторонние приложения — функция может не сработать.

Если пользователь скрыл свое имя в настройках конфиденциальности — вы не увидите его.

Краткие советы, чтобы не попасть на мошенников