Кто звонит с незнакомого номера: Viber подскажет имя
Надоедливые звонки с незнакомых номеров — сейчас обыденность для многих украинцев. Иногда за ними могут скрываться родные, которые просто сменили номер, но часто — мошенники. К счастью, часть таких вызовов поможет распознать Viber: если владелец номера пользуется мессенджером, его имя или никнейм можно увидеть еще до ответа.
Как это работает
Введите сомнительный номер в поиске Viber и нажмите «Написать» — на экране появится имя пользователя (при условии, что он не скрыл его в настройках). Это простой и быстрый способ проверить, принадлежит ли номер реальному человеку, которого вы знаете.
Viber имеет отдельную опцию, которая автоматически показывает имя абонента при входящем звонке, даже если контакт отсутствует в вашей телефонной книге. Система работает благодаря общей базе контактов, которую формируют сами пользователи мессенджера. Чтобы включить или выключить эту функцию
- Откройте Viber.
- Перейдите в меню «Дополнительно».
- Выберите «Идентификация абонентов» и переключите тумблер.
Когда идентификация может не помочь
- Если номера нет в базе Viber — имя не будет показываться.
- Если звонок поступает через сторонние приложения — функция может не сработать.
- Если пользователь скрыл свое имя в настройках конфиденциальности — вы не увидите его.
Краткие советы, чтобы не попасть на мошенников
- Не доверяйте автоматически тем, чьи данные выглядят подозрительно; проверяйте профиль и сообщения.
- Не передавайте личную или финансовую информацию во время незапланированных звонков.
- Если есть подозрение на мошенничество — завершите разговор и, по возможности, проверьте номер через Viber или другие сервисы.