Как распознать бывшее такси при поиске подержанного автомобиля, и почему это важно?

Покупка подержанного автомобиля может быть отличным способом сэкономить деньги, но покупатели должны знать, что именно они покупают. Некоторые подержанные автомобили могли ранее использоваться в такси, полиции или службе проката, обычно имея большее износа и стоит дешевле.

Продавцы не всегда раскрывают эти данные, что может затруднить принятие взвешенного решения. Тем не менее есть несколько признаков того, что автомобиль использовался в службе такси.

Такси больше изнашиваются, чем обычные транспортные средства

Такси или автомобили совместного использования проходят через достаточно уникальный набор условий вождения, сильно отличающийся от личных транспортных средств.

Они часто ездят сменами по 12 часов, их двигатели дольше находятся в работе, иногда часами работая на холостом ходу. Постоянное использование не дает двигателю отдохнуть, что, естественно, приводит к большему износу со временем.

«Такси очень быстро накапливают пробег, часто проезжая в три-четыре раза больше, чем обычные автомобили того же возрастного диапазона. Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания», — объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка компании carVertical, занимающейся анализом автомобильных данных.

Частые остановки и трогания с места в городских условиях нагружают подвеску и сцепление, приводя к преждевременному износу. Несмотря на то, что за такси обычно хорошо ухаживают, плановое обслуживание не может решить все потенциальные проблемы интенсивного использования.

Определенные модели имеют больше шансов оказаться бывшими такси, чем другие. Это Mercedes-Benz класса E, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, Toyota Corolla, Škoda Octavia или Škoda Superb. Все больше гибридных и аккумуляторно-электрических моделей привлекают для перевозки пассажиров. Однако есть и другие признаки того, что автомобиль работал в такси.

История частого обслуживания

Таксомоторные компании часто придерживаются строгих графиков обслуживания, чтобы как можно дольше эксплуатировать автомобили. Если записи об обслуживании внесены чаще, чем обычно, это может означать работу в такси. Регулярное обслуживание — это положительный момент, но чрезмерное обслуживание может свидетельствовать об интенсивном использовании.

Больший пробег

Автомобиль с большим пробегом для своего возраста — это явный тревожный сигнал. Такси быстро накапливает километры из-за постоянной работы — до 3-4 раз больше обычных автомобилей.

«Покупатели должны остерегаться транспортных средств с пробегом, который не соответствует их состоянию или возрасту: скручивание одометра является распространенной практикой среди недобросовестных продавцов», — объясняет господин Бузелис с carVertical.

Чрезмерный износ салона

Автомобиль, ранее работавший в такси, часто имеет значительный износ салона из-за интенсивного ежедневного использования. Покупатели должны внимательно осмотреть салон, ведь чрезмерный износ может свидетельствовать о значительном пробеге автомобиля и частой перевозке пассажиров.

Ключевые зоны проверки: руль, рычаг переключения передач и педали, которые могут иметь больший износ, чем ожидается ввиду возраста. Сиденья, особенно задние, также следует внимательно осмотреть. В частном транспортном средстве задние сиденья обычно имеют минимальный износ, но в бывшем такси они могут иметь заметные следы использования.

Дополнительные признаки: просверленные отверстия или клейкие следы на панели приборов, где могли быть установлены таксометры или другое оборудование. Покупатели также должны осмотреть панели задних дверей и спинки передних сидений — частое использование может вызвать потертости и повреждения материалов.

Характерный цвет кузова

Такси покупают или красят в характерные цвета (например, желтый) для лучшего распознавания. Если автомобиль имеет необычный цвет, его могли покрасить, скрывая историю.

Покупатели должны осмотреть лакокрасочное покрытие на предмет несоответствий, особенно вокруг дверных рам, ведь неравномерная окраска или текстура могут свидетельствовать о ремонте. Будь внимательным относительно автомобилей с виниловым покрытием — продавцы могут использовать этот экономичный способ для изменения внешнего вида и сокрытия проблем.

Состояние краски на отдельных участках

Покупатели должны проверить состояние краски вокруг ручек задних дверей и точек доступа, ведь в этих местах могут быть царапины или стертая краска от частого использования. Кроме того, следует проверить наличие темных пятен или следов на крыше, где мог быть установлен знак такси. Эти признаки коммерческого использования могут появиться и на дверях, где размещали наклейки или наклейки.

Салон может быть еще влажным

Перед продажей таксомоторные компании часто проводят тщательную уборку салона, иногда снимая сиденья и коврики для мытья под давлением. Влага, сырость или сильный запах моющего средства в салоне может указывать на только что вымытое бывшее такси.

Автомобильные эксперты не советуют покупать бывшие такси

Бывшее такси может быть выгодной покупкой. Они часто дешевле других автомобилей, но покупатели должны знать, что покупают бывшее такси и осознавать риски.

Эти автомобили гораздо чаще нуждаются в ремонте из-за интенсивного износа. Кроме того, стоимость перепродажи бывших такси обычно ниже, что может повлиять на покупателей в будущем.

«Проверка пробега крайне важна при покупке подержанного автомобиля, поскольку пробег может быть весомым показателем состояния транспортного средства. Фактически, транспортные средства со значительным пробегом, такие как бывшие такси, могут быть более склонными к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей», — заявил господин Бузелис.

Прежде всего, потенциальные покупатели бывших такси должны провести профессиональный осмотр, чтобы тщательно оценить их состояние. Этот шаг может выявить скрытый износ и потенциальные механические проблемы, которые не сразу заметны.

Однако в большинстве случаев выбор транспортного средства без истории работы в такси может быть более разумной инвестицией. Выбор частного автомобиля может обеспечить большую надежность и спокойствие, уменьшая риск чрезмерного износа и непредвиденного ремонта.