Охота на свет: отключения электроэнергии разогрели цены на зарядные станции в Украине

Несколько дней подряд часть областей Украины живет в условиях аварийных отключений электроэнергии. Вместе с этим резко вырос спрос на технику резервного питания — прежде всего на зарядные станции и генераторы. Как следствие, цены на них выросли, а иногда — буквально «взлетели».

По данным издания «Oboz», только за неделю зарядные станции подорожали в среднем на 30%. Налоговая служба уже обратила внимание на ситуацию, ведь видит в ней признаки спекуляции — отдельные продавцы, пользуясь паническим спросом, сознательно поднимают цены ежечасно во время массовых отключений.

Как изменились цены на зарядные станции

На популярных торговых платформах зафиксировано такое подорожание:

в бюджетном сегменте — на 1000-1500 грн (было от 8500 грн, теперь — от 9500 грн);

— на (было от 8500 грн, теперь — от 9500 грн); в среднем сегменте — на примерно 2000 грн, теперь такие модели стоят от 14 000-15 000 грн.

В то же время не все сети повысили цены — некоторые удерживают предыдущие, по крайней мере по состоянию на момент подготовки материала.

Генераторы: стабильнее, но не без коррекции

На рынке генераторов ситуация более спокойная. За неделю цены выросли умеренно — на 300-500 гривен, в единичных случаях — до 1000 грн. Продавцы объясняют это тем, что спрос на генераторы пока не такой высокий, как на зарядные станции.

Кроме того, на онлайн-площадках активно продается подержанная техника, закупленная еще во время предыдущих энергетических кризисов.

Сегодня бензиновый генератор мощностью 2,5-3 кВт можно найти в пределах 8000 грн, хотя встречаются и более дешевые варианты.

«Спекуляция на человеческой потребности»

В ГНС отмечают, что отдельные торговцы намеренно завышают цены, пользуясь ситуацией, когда граждане вынуждены покупать технику «по любой цене». Ведомство уже начало проверять случаи возможных злоупотреблений.

Пока же украинцы, столкнувшись с темнотой, запасаются светом — в виде зарядных станций, генераторов и павербанков, которые с каждым днем становятся все дороже.