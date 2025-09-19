Вышел Samsung Galaxy S25 FE на Exynos 2400 и увеличенным аккумулятором

4 сентября Samsung провела очередную презентацию Galaxy Unpacked. Одной из главных представленных новинок стал смартфон Galaxy S25 FE — самая доступная модель во флагманской серии Galaxy S.

Новый смартфон сохранил узнаваемый дизайн, который Samsung использует в своих смартфонах последние несколько лет. Он имеет плоский экран и заднюю часть, а также плоские металлические рамки. Узнаваемая черта — объективы камер без явного «островка» на задней части смартфона тоже на месте. Как и другие флагманы компании, гаджет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также стекло Gorilla Glas Victus+ для защиты как экрана, так и задней панели.

Galaxy S25 FE получил экран с диагональю 6,7 дюйма — такой же, как у Galaxy S25+. Однако за счет более толстых рамок вокруг экрана общие габариты новинки стали немного больше. Сам экран по характеристикам немного уступает тем, которые используются в более старших моделях. Он сохранил поддержку частоты 120 Гц и HDR10+, но разрешение и яркость стали ниже. Это 1080 × 2340 пикселей и пиковые 1900 нит подсветки вместо 2600 нит против 1440 × 3120 у Galaxy S25+. Кроме того, дисплей изготовлен по более простой технологии LTPS, из-за чего ему доступны только два режима работы: 60 Гц и 120 Гц. В то же время другие устройства в линейке Galaxy S25 оснащены LTPO-экранами, благодаря чему их частота может меняться в диапазоне 1-120 Гц. Теоретически из-за этого дисплей Galaxy S25 FE может потреблять немного больше энергии.

Производительность новинки тоже оказалась немного ниже, чем у других флагманов. Он получил чип Exynos 2400, который использовался в прошлогодних Galaxy S24, и 8 Гб оперативной памяти, которые сочетаются с накопителем на 256 или 512 Гб. При этом, если сравнивать с Galaxy FE предыдущего поколения, новая версия получила более емкий аккумулятор на 4900 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку на мощности до 45 Вт и беспроводную на 25 Вт, а также оснащен технологией обратной беспроводной зарядки.

Galaxy S25 FE работает под управлением свежего Android 16 с фирменной оболочкой Samsung One UI. Помимо привычных функций, новые Galaxy оснащены и полным набором ИИ-функций, знакомым по другим флагманам компании. Это как доступные многим Android-моделям функции на основе Google Gemini вроде «Обвести и найти» и «Мой день», так и собственные разработки Samsung, которые входят в набор Galaxy AI:

ProVisual — AI-алгоритм обработки изображений;

ИИ-зум;

AI-редактор и «Эскиз в изображение»;

индивидуальные AI-фильтры;

«Быстрый монтаж» с ИИ для создания коротких роликов;

«Удаление шумов» из ИИ.

Кроме того, как и все другие флагманы из серии Galaxy S25, новый Galaxy S25 FE должен получить не менее семи лет обновлений до новых версий Android.

Набор камер новинки почти идентичен модели Galaxy S25+ и включает основной модуль с оптической стабилизацией и разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный с разрешением 12 Мп и зум-камеру с разрешением 8 Мп. Последняя получила объектив с 3-кратным оптическим приближением и оптическую стабилизацию.

Сколько стоит

Примечательно, что стоимость Galaxy S25 FE для США не изменилась по сравнению с моделью прошлого поколения и составила $649.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE