Redmi Note 15 представлен официально: народный середнячок: народный середнячок

Компания Xiaomi официально анонсировала линейку Redmi Note 15, состоящую из базовой модели, Note 15 Pro и Note 15 Pro+. В этом материале рассмотрим базовый Note 15.

Младшая модель Redmi Note 15 получила 6,77-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Для удобства в экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Девайс работает на базе чипсета Snapdragon 6 Gen 3 с 6/8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем стандарта UFS 2.2 объемом до 256 ГБ. Смартфон поставляется с HyperOS 2 на базе Android 15. На задней панели расположена основная камера на 50 Мп с сенсором Light Fusion 400 и датчик глубины на 2 Мп, а разрешение селфи-камеры — 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт и обратной проводной зарядки на 18 Вт. Смартфон также предлагает защиту от влаги IP66, стереодинамики с Dolby Atmos, NFC, инфракрасный датчик, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и поддержку 5G.

Redmi Note 15 выпускается в полночно-черном, небесно-голубом и звездно-белом цветах по цене от 999 юаней ($140) за 6/128 ГБ.