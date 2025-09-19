Вслед за Monobank: Viber запускает свой магазин прямо в приложении

Мессенджер Rakuten Viber внедряет новую функцию, которая кардинально изменит его роль на рынке. Компания запускает собственный маркетплейс, превращая привычное приложение для общения в полноценную платформу для взаимодействия с местными бизнесами. Этот шаг напоминает стратегию monobank, который также интегрирует различные сервисы прямо в свое приложение, создавая целую экосистему для пользователя.

Новая вкладка под названием «Маркетплейс» появится в мобильном приложении Viber на месте бывшего раздела «Полезное». Благодаря этой функции пользователи смогут быстро находить и взаимодействовать с локальными предприятиями — от салонов красоты и ресторанов до медицинских центров и магазинов.

Пользователи смогут искать компании по названию или категории, а также просматривать персонализированные рекомендации. В профиле каждого бизнеса будет доступен каталог товаров или услуг, что позволит ознакомиться с предложениями без перехода на сторонние сайты.

Одним из ключевых преимуществ станет возможность общаться с представителями бизнеса непосредственно в чате, не раскрывая свой номер телефона. Если пользователь предоставит доступ к геолокации, Viber автоматически будет показывать ближайшие компании, обновляя список по мере его перемещения.

Сервис будет запускаться поэтапно в течение нескольких недель. Для бизнесов предусмотрена возможность подключения к маркетплейсу через создание бесплатного профиля, а в будущем Viber обещает расширить функционал для более эффективного взаимодействия с клиентами.