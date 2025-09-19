Apple выпустила iOS 26 и сразу предостерегла: ваш iPhone может нагреться

Компания Apple официально представила стабильную версию операционной системы iOS 26, которая уже доступна для установки на почти 30 моделях iPhone. Это обновление приносит значительные изменения в интерфейсе и функционале, однако производитель заранее предупреждает пользователей о возможных неудобствах на начальном этапе.

Apple отмечает, что программное и аппаратное обеспечение их устройств разрабатывается вместе, что обеспечивает высокую производительность. Однако сразу после установки iOS 26 пользователи могут заметить, что их iPhone начинает быстрее разряжаться и нагреваться. Компания уверяет, что это «нормальное» явление. Оно связано с тем, что после обновления устройство в фоновом режиме выполняет ряд ресурсоемких задач: индексирует файлы для поиска, загружает новые ресурсы и обновляет приложения. Этот процесс требует дополнительных вычислительных мощностей, что и приводит к временному повышению температуры и разрядке аккумулятора.

После завершения фоновых процессов, стабильность работы устройства должна восстановиться. В то же время, Apple предупреждает, что некоторые пользователи могут почувствовать небольшое влияние на общую производительность и автономность, поскольку новые функции системы требуют больше энергии.

Ключевые нововведения iOS 26

Обновление iOS 26, которое было впервые представлено на WWDC 2025, приносит существенные изменения, в частности:

Liquid Design: полное изменение внешнего вида интерфейса, что может вызвать различные эмоции у пользователей.

полное изменение внешнего вида интерфейса, что может вызвать различные эмоции у пользователей. Динамический экран блокировки: появилась возможность динамически изменять размер часов и элементов управления.

появилась возможность динамически изменять размер часов и элементов управления. Apple Intelligence: интеграция новых функций искусственного интеллекта, расширяющих возможности устройств.

интеграция новых функций искусственного интеллекта, расширяющих возможности устройств. Новое приложение «Игры».

Apple отмечает, что обновление операционной системы является одним из важнейших шагов для обеспечения стабильной и безопасной работы устройства. Кроме новых функций, iOS 26 также исправляет ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях, что повышает надежность устройства в целом.