Apple выпустила iOS 26 и сразу предостерегла: ваш iPhone может нагреться
Компания Apple официально представила стабильную версию операционной системы iOS 26, которая уже доступна для установки на почти 30 моделях iPhone. Это обновление приносит значительные изменения в интерфейсе и функционале, однако производитель заранее предупреждает пользователей о возможных неудобствах на начальном этапе.
Apple отмечает, что программное и аппаратное обеспечение их устройств разрабатывается вместе, что обеспечивает высокую производительность. Однако сразу после установки iOS 26 пользователи могут заметить, что их iPhone начинает быстрее разряжаться и нагреваться. Компания уверяет, что это «нормальное» явление. Оно связано с тем, что после обновления устройство в фоновом режиме выполняет ряд ресурсоемких задач: индексирует файлы для поиска, загружает новые ресурсы и обновляет приложения. Этот процесс требует дополнительных вычислительных мощностей, что и приводит к временному повышению температуры и разрядке аккумулятора.
После завершения фоновых процессов, стабильность работы устройства должна восстановиться. В то же время, Apple предупреждает, что некоторые пользователи могут почувствовать небольшое влияние на общую производительность и автономность, поскольку новые функции системы требуют больше энергии.
Ключевые нововведения iOS 26
Обновление iOS 26, которое было впервые представлено на WWDC 2025, приносит существенные изменения, в частности:
- Liquid Design: полное изменение внешнего вида интерфейса, что может вызвать различные эмоции у пользователей.
- Динамический экран блокировки: появилась возможность динамически изменять размер часов и элементов управления.
- Apple Intelligence: интеграция новых функций искусственного интеллекта, расширяющих возможности устройств.
- Новое приложение «Игры».
Apple отмечает, что обновление операционной системы является одним из важнейших шагов для обеспечения стабильной и безопасной работы устройства. Кроме новых функций, iOS 26 также исправляет ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях, что повышает надежность устройства в целом.