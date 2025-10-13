Oppo Find X9 Ultra — новый флагман, который бросает вызов Samsung и Apple

Компания Oppo готовит к выпуску смартфон, который может стать самым мощным устройством года. Новый Oppo Find X9 Ultra сочетает топовую производительность, впечатляющий экран и камеры, приближающие его к уровню профессиональной фототехники.

Внутри — свежий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набирает около 4 миллионов баллов в тесте AnTuTu. Это на 65% больше, чем у предшественника, поэтому пользователи могут рассчитывать на молниеносную работу системы, идеальную плавность интерфейса и высокую стабильность даже в самых тяжелых играх.

Экран тоже не разочаровывает — 6,8-дюймовый OLED LTPO-дисплей с частотой 120 Гц обеспечивает глубокие цвета, превосходный контраст и адаптивную частоту обновления, которая экономит энергию, когда это нужно.

Главная гордость Oppo Find X9 Ultra — камера. Основной модуль Sony IMX90E на 200 Мп с оптической стабилизацией обещает невероятную детализацию снимков и естественную передачу цветов. К нему прилагаются два телефотообъектива по 50 Мп, обеспечивающие плавный оптический зум без потери качества. Даже фронтальная камера впечатляет — 50 Мп, так что селфи получат профессиональный уровень.