Oppo Find X9 Ultra — новий флагман, який кидає виклик Samsung і Apple

Компанія Oppo готує до випуску смартфон, який може стати найпотужнішим пристроєм року. Новий Oppo Find X9 Ultra поєднує топову продуктивність, вражаючий екран і камери, що наближають його до рівня професійної фототехніки.

Усередині — найсвіжіший процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який набирає близько 4 мільйонів балів у тесті AnTuTu. Це на 65% більше, ніж у попередника, тож користувачі можуть розраховувати на блискавичну роботу системи, ідеальну плавність інтерфейсу та високу стабільність навіть у найважчих іграх.

Екран теж не розчаровує — 6,8-дюймовий OLED LTPO-дисплей із частотою 120 Гц забезпечує глибокі кольори, чудовий контраст і адаптивну частоту оновлення, яка економить енергію, коли це потрібно.

Головна гордість Oppo Find X9 Ultra — камера. Основний модуль Sony IMX90E на 200 Мп з оптичною стабілізацією обіцяє неймовірну деталізацію знімків і природну передачу кольорів. До нього додаються два телефотооб’єктиви по 50 Мп, що забезпечують плавний оптичний зум без втрати якості. Навіть фронтальна камера вражає — 50 Мп, тож селфі отримають професійний рівень.