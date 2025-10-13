Вышел Samsung W26 — смартфон за 110 тысяч гривен

Южнокорейский гигант Samsung представил специальную люксовую версию своего флагманского складного смартфона — Samsung W26, являющегося премиальным вариантом Galaxy Z Fold 7. Традиционно для этой серии, устройство ориентировано на китайский рынок и отличается эксклюзивным дизайном, в котором каждая деталь излучает статус и изысканность.

Samsung W26 предлагается в двух цветах — Danxi Red (красный) и Xuan Yao Black (черный). В каждой версии корпус украшен золотыми элементами: петлями, рамками, кнопками и обрамлениями камер. Именно эти акценты создают эффект настоящего «luxury edition», что сразу отличает W26 от стандартного Fold 7.

По техническим характеристикам W26 полностью повторяет Galaxy Z Fold 7. Внутри — Snapdragon 8 Elite for Galaxy, оперативная память LPDDR5, накопитель UFS 4.0 и аккумулятор 4400 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной — 15 Вт.

Внешний дисплей — 6,5-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления 1-120 Гц. Раскрытый смартфон имеет 8-дюймовый внутренний экран с разрешением 2184×1968 пикселей, также Dynamic AMOLED 2X.

Камеры соответствуют уровню топового флагмана:

200 Мп основной сенсор с оптической стабилизацией,

с оптической стабилизацией, 12 Мп ультраширокий модуль ,

, 10 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом,

с 3-кратным оптическим зумом, а также двойная фронтальная камера 10 Мп.

Работает устройство на Android 16 с оболочкой One UI 8 и поддержкой Galaxy AI, что добавляет новых интеллектуальных функций для фото, переводов и персонализации.

В Китае Samsung W26 доступен в двух конфигурациях:

16/512 ГБ — 16 999 юаней (~99 тысяч гривен),

— 16 999 юаней (~99 тысяч гривен), 16 ГБ / 1 ТБ — 18 999 юаней (~110 тысяч гривен).

За пределами Китая смартфон не появится — Samsung позиционирует линейку W как эксклюзивную серию для внутреннего рынка, созданную для тех, кто ценит не только технологии, но и эстетику премиум-класса.