Раскрыты возможные сроки выхода новой Xbox

Согласно последним утечкам, следующее поколение консоли Xbox может увидеть мир в 2027 году. Об этом сообщил известный техноблогер Moore’s Law is Dead, который ранее точно предсказал появление PlayStation 5 Pro и технологии PlayStation Spectral Super Resolution. По его словам, несколько независимых источников подтвердили, что Microsoft уже обсуждает с партнерами сроки запуска новой системы.

После недавних утечек данных об APU (комбинированный процессор и графический чип) активность вокруг проекта резко возросла. В то время как о PlayStation 6 известно больше — ее чип под кодовым названием Orion уже активно тестируется, — технические подробности о следующей Xbox остаются загадкой. Moore’s Law is Dead не имеет точных данных о тактовых частотах CPU и GPU, поэтому говорить о прямом сравнении пока рано.

Даже в самом оптимистичном сценарии, по оценкам инсайдера, новая Xbox будет максимум на треть быстрее PS6. И это — только при условии чрезвычайно высокого энергопотребления(TDP 350 Вт) и частоты графического процессора более 3 ГГц, а центральных ядер — более 6 ГГц. Учитывая, что Microsoft в прошлом уже снижала заявленные частоты для Xbox Series X, не исключено, что и на этот раз компания сделает ставку на энергоэффективность, а не на абсолютную мощность.

Ожидается, что новая консоль Microsoft предложит «премиальный уровень производительности», близкий к PlayStation 6. Если игра на PS6 будет работать в 4K при 120 кадрах в секунду с трассировкой лучей, то на Xbox следующего поколения это может быть 4K при 144 FPS. Разница минимальная и вряд ли будет заметной для большинства геймеров.

Впрочем, именно программная экосистема и интеграция с облачными сервисами Xbox Game Pass и Azure могут стать главными преимуществами новой консоли. Если Microsoft сохранит текущий курс на гибридные модели игры — локальную и облачную — следующая Xbox может не просто конкурировать с PS6, а задать новый стандарт для всей индустрии.